Fulghum se v Brně vzdával policii, pokutu mu neodpustili

Robert Fulghum přijel spolu s hercem Lukášem Hejlíkem a dalšími členy týmu Listování na představení do Národního divadla Reduta v Brně. Stejně jako na všech šesti předchozích zastávkách divákům četl spolu s herci ze své knihy a s manželkou Willow zatančil tango.

Po představení ale unaveného a hladového spisovatele čekalo místo odjezdu do hotelu mrznutí na ulici. Všechna tři auta týmu Listování měla totiž botičku, ačkoli měla povolenku stání od divadla.

Robert Fulghum s manželkou Willow čekal, než policisté sundají z aut botičky.

Podle Lukáše Hejlíka si městský policista nenechal nic vysvětlit a povolenky ho nezajímaly. Všichni pak museli čekat, až se vyřídí administrativa se sepisováním bločků.

Robert Fulghum ale během nepříjemného setkání s českou policií žertoval. "Nejdřív zkoušel volat Obamovi, ten to ovšem nebral. Když už to nemohl vydržet, vzdával se městským policistům a naprosto pokorně je prosil, ať ho tedy zavezou na hotel oni. Oni ale vtip nepochopili," řekl Hejlík, který celou situaci nafotil na svůj mobilní telefon a pokutu zaplatil. "Myslím, že má teď Fulghum základ pro slušnou povídku," dodal.

Robert Fulghum se se svou knihou v rámci projektu Listování zastavil v Českých Budějovicích, Praze, Havlíčkově Brodě a nakonec v Brně. Všude sklízel úspěch a české publikum si velmi pochvaloval.

Robert Fulghum s manželkou V knize Roberta Fulghuma listoval Lukáš Hejlík.

"Mé spojení s Čechy pro mě bylo vždycky příjemným tajemstvím. Nejde to jednoduše a racionálně vysvětlit. Mám prostě k Čechům blízko. A čím víc se o nich dozvídám, tím je to spojení hlubší. Doufám, že někdy přijedu do Prahy a budu tam žít několik měsíců, aniž bych propagoval nějakou knihu. Chtěl bych tam jenom být a nasát tamní kulturu," říkal Fulghum ještě před začátkem turné (více o jeho návštěvě Prahy čtěte zde).