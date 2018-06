Frühlingová: že by nová Cher?

(Po rozkliknutí získáte větší formát snímku)

Jitka Asterová působí tak nespoutaně a otevřeně, a to i způsobem jakým pózuje fotografům. "Tady mě máte," říká její postoj. Výstřednost je Jitčinou doménou a až na některé výjimky ji tento styl sluší. Lesklá fialová košile má velmi originální výstřih s efektním řasením. Široké kalhoty by ale mohly lépe sedět.

Nějak nemám chuť hádat, zda Marcy je, nebo není těhotná a pokud ano, kdo z Vyvolených 2 je otcem jejího dítěte. V každém případě rusovlasá Marcela trošku přibrala, což ještě zvýraznila úzkými džíny zastrčenými do bot. No, do bot, nazvěme to pravými jmény - do sněhulí. S kožíškem. Je pravda, že v horké Californii se tento trend někdy před třemi roky docela držel, ale dnes tím Marcy jen upozornila na to, že nevlastní zrovna nejdelší nohy na světě. Pobryndat tričko (mimochodem moc pěkná barva) si může kdokoliv, to se stává.

Zpěvačka Iva Frülingová oslavovala pětadvacáté narozeniny a oblékla se na to pohodlně, až dokonce nenápadně, což je pro Ivu, známou svými módní výstřelky, nezvyklé. Asi si řekla, že přijít s účesem Cher v době největší slávy (cca. rok 1982) je dostatečný úlet a měla pravdu. Každopádně ta podoba nejde přehlédnout. Obecně se mi nelíbí vyšisované džíny. Volný top je naopak fajn, Iva má tyto střihy i přes svou štíhlost velmi v oblibě. Určitě jsou často na pohled příjemnější než trička pod prsa, kterými se rády chlubí jiné mladé krásky českého showbyznysu.

