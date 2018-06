Frühlingová váhá nad Krajčem

Odstartuje ho zítra v Ostravě (klub Boomerang), se kterou je spojený její přítel Richard Krajčo. Ten možná vystoupí během programu jako host.

„Pořád to zvažujeme. Nevím, jestli je, nebo není dobré, abychom se takhle propojovali i pracovně,“ říká Frühlingová.

Nepopírá, že Krajčo, který se etabloval jako herec a zároveň muzikant (kapela Kryštof) jí byl při organizaci cenným rádcem.

Zpěvačku doprovodí tři muzikanti, které si vybrala prostřednictvím konkurzu a kteří zatím nebyli spojeni s žádnou známější kapelou. Záměrně dala příležitost právě jim. Během koncertu zazpívá písničky ze svého alba a navíc přidá dvě francouzské z repertoáru Vanessy Paradisové a Bridget Bardotové.

Iva Frühlingová v současné době připravuje další desku, která by už měla být, co se obsahu i produkce týče, česko-francouzským produktem. Přitom tu první zatím ještě ani nepokřtila. „Ve Francii se to nedělá,“ říká. Dodatečný křest proto plánuje uspořádat 17. prosince v rámci svého pražského koncertu v Paláci Akropolis. Za kmotra půjde Jan Muchow. Třetí koncert z turné se uskuteční 11. prosince v Krnově v Music Clubu Kofola.

Vánoce stráví Iva u rodičů v Litvínově, ty příští už však plánuje prožít s Richardem. A také uvažuje, že „pustí“ svůj pařížský byt, protože v Česku je teď víc než ve Francii.