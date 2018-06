Frühlingová: StarDance vyhraje Norisová, je do toho zažraná

Frühlingová, která soutěž opustila v sobotu, připouští, že do svých výkonů nedala maximum. "Mě to nenadchlo tolik, abych tomu věnovala naprosto všechno. Zuzka si třeba koupila troje boty za svoje peníze, protože chtěla, aby to vypadalo dobře. Na rozdíl ode mě tím úplně žije," dodala zpěvačka, která tančila s Michalem Kostovčíkem. - čtěte StarDance: Frühlingová dotančila, blýskla se Batulková



Iva Frühlingová a Michal Kostovčík

Svému tanečnímu partnerovi je vděčná za všechno, co v televizi předvedla, přestože se se StarDance musela rozloučit hned na začátku. "Obdivuju Michala za to, že ze mě vytřískal aspoň to, co jsem tam předvedla. Měl by za to dostat nějakou medaili. Já se hýbat neumím, takže jsem spokojená s tím, co jsem tam předvedla," směje se Frühlingová.

Práce je dost

Vyřazení ze soutěže Iva nijak neprožívala. "Měla jsem tady maminku, tak jsme jely hned domů a příjemně jsme si popovídaly, žádná velká 'oslava' nebyla," svěřila se.



Iva Frühlingová s maminkou

Frühlingová se teď bude opět plně soustředit na svou práci. Čeká ji řada akcí, na které se těší už teď. "11. prosince mám akustický koncert v pražském Planetáriu a lidi budou koukat na hvězdičky, když budeme hrát. Před Vánocemi to bude krásné, 15. je to samé v Brně a navíc připravujeme turné, takže té práce je opravdu hodně. Chystám i něco dalšího, ale o tom teď nemůžu mluvit, snad jindy," uzavírá zpěvačka.