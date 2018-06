Frühlingová píše knihu, odtajní v ní zákulisí modelingu

Zpěvačka dosud psala jen texty ke svým písničkám, na knihu se vrhla poprvé. Příběhy svých kolegyň, které různě odposlechla nebo byla sama při nich, vypráví coby vypravěčka, jména dotyčných modelek ovšem z různých důvodů změnila. "V knize budou také moje příběhy a k nim se samozřejmě hlásím," říká zpěvačka, která prožívá velmi kreativní období.

Kromě psaní knihy nahrává v rámci nového projektu s kapelou zbrusu nové písničky. První singl vyjde v září, o Vánocích vyjde CD s dalším singlem. Navíc si zpěvačka zahraje v českém hororu. "Požádal mě o to Tomáš Krejčí, bude to legrace, nejsem přece jen herečka," vypočítává.

Do modelingového světa se vrací už jen málokdy, naposledy třeba na velkolepé oslavě patnácti let časopisu Elle v Palladiu, kde předváděla spolu s dalšími slavnými tvářemi modely návrhářů zvučných jmen. Akce byla spojena s charitou, šaty se totiž dražily ve prospěch nadace Slunečnice modelky Heleny Houdové. Většina zúčastněných se právě proto role modelky ujala, i když se v ní necítila nejlépe.

"V roli modelky se cítím strašně," přiznala například Linda Rybová. "Podpatky nejsou zrovna moje gusto, nenosím je, nikdy jsem se v nich necítila dobře."

Jitka Schneiderová se zase necítila v šatech, které běžně nenosí. "Jiné by to bylo, kdybychom šli v partě někam na ples a já se na to připravila. Tady před těmi lidmi to ale není ono," přiznala herečka. Nervózní byla i Petra Nesvačilová, která se raději schovává za role, které hraje, tady musela být v roli modelky sama za sebe a to pro ni bylo vůbec nejtěžší.

Kateřinu Winterovou tahle "holčičí zábava" naopak bavila. "Dva lidi mě češou, tři malují... Pro mě je to příjemná záležitost, která pro mě není všední, a s holkama si takhle odpočinu. Nemusím mít ani strach z toho, že zakopnu a upadnu, jako jediná totiž nemám podpatky, mám takové divadelní krpály a po molu se jen tak ploužím," svěřila se s úsměvem Winterová.