Frühlingová letí poprvé do Ameriky, navštíví sestru

Do Colorada, konkrétně do horského městečka nedaleko Denveru, odlétá zpěvačka se svou maminkou. Se sestrou Radkou a jejími dvěma dětmi stráví čtrnáct dní a oslaví také předčasně Vánoce.

"Jsem teta už šest let, synovce jsem viděla, ale čtyřletou neteř ještě ne. Ségra tam žije deset let a je tenisovou trenérkou. Dosud jezdila jen ona za námi, teď letím poprvé já za ní. Poprvé si taky budu moci říct, že jsem byla v Americe," říká Frühlingová.

Ta se momentálně snaží na Francii, respektive francouzské písničky zapomenout a soustředit se na Česko a češtinu. "Francie je super, žila jsem tam, ale teď žiju tady. Dost tedy bylo depresivních písní, dost bylo francouzštiny. Chci zpívat pozitivní písničky, hrát muziku, která je vhodná pro festivaly a dá se při ní skákat. I proto jsem teď nově členkou formace NO PAN!C. Jsme čtyři, já a tři skvělí kluci a všichni zpíváme. Na koncertech máme každý čtyři písničky. Právě v těchto dnech děláme kapele a novému cédéčku promo po rádiích po celé republice."

Iva se projevila také jako zdatná spisovatelka. Její prvotina Příběhy modelek šla po svém uvedení na knižní trh rychle na dračku a dnes je již vyprodaná. Zpěvačka má dokonce nabídku ze Slovenska.

"Slováci mi nabídli, že ji přeloží do slovenštiny a vydají také na Slovensku. Modeling je zkrátka vděčné téma. Navíc se po mně chce druhý díl, který mám napsat do prázdnin. Mám toho teď tolik, že se asi zblázním," směje se Frühlingová. Dva roky už je mimochodem stejně "zblázněná" a sice do svého road manažera Honzy. "Je to můj dopravní pilůtek," tituluje ho něžně.