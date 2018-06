Frühlingová: do nového bytu se nastěhuje sama

"Přítele nemám, to je asi osud. Ale neřeším to, mám hodně práce a na lásku ani nemám čas," mává rukou pětadvacetiletá Frühlingová nad svým osamoceným životem. A popírá i to, že by právě o jednu lásku přišla. Pavel Vrzák, muzikant z kapely UDG, byl prý jen kamarád a tak ji povídačky o jejich rozchodu nechávají chladnou.

Na křtu třetí zpěvaččiny desky s názvem Strip Twist, kterou pokřtil její nevlastní bratr, slávistický hokejista Josef Beránek, Vrzák sice chyběl, zastavil se ale jiný kamarád, tentokrát opravdu bývalý přítel, kameraman Ljubo Tomanovič. Ten momentálně pracuje na reality show VyVolení a na pořadu Pošta pro tebe, vážně ale pošilhává po dokumentární tvorbě.

Richard byl nad věcí

Frühlingová má ještě dalšího nového známého a dokonce s hodně zvučným jménem. Duet s názvem La Chanson De Pierre! si zazpívala s Pierrem Richardem. "Byl to můj sen a dlouho jsem hledala, jak se k němu dostat. Když se mi to přes pár známých podařilo, dala jsem mu desku a jemu se líbila. Potěšilo mě, když souhlasil s tím, že se mnou natočí duet. Já byla vedle něj trapná, on byl nad věcí," popisuje Iva s úsměvem spolupráci se slavným francouzským hercem.

Nových zážitků má za sebou spoustu, další ji čekají. "Dějou se mi nové věci," prohlašuje o svém současném životě. Vedle desky, chystaného turné a videoklipu natočeného k písni Water bed (Vodní postel), k němuž napsala scénář a pasovala se do role královny Marie Antoinety, se bude stěhovat do nového. "Stěhuju se do Uhříněvsi, kde na mě čeká byt tři plus jedna s vytouženou terasou o 75 metrech čtverečních," prozrazuje zpěvačka.

A ještě jednu novinku si pro hosty křtu v Solidní nejistotě připravila − neoblékla se do své oblíbené černé barvy. "Chtěla jsem něco barevného, ta černá už mě štve. Stejně jsem si ale vzala černé tričko, to bych nebyla já," smála se zpěvačka v růžové sukni s růžovou čelenkou ve vlasech.