Frühlingová: Chci desku a pak dítě

Dobyla francouzský svět módy, stala se tváří Armaniho, poslední dobou však stále častěji mění molo za hudební pódium. Druhým rokem se umisťuje v popředí francouzských a belgických hitparád.

"Jsem dítě štěstěny. Pořád si ale říkám: Zůstaň na zemi! Jsi jenom holka z Litvínova, za chvíli může být konec toho krásného snu," říká dvaadvacetiletá Iva Frühlingová.

Jejím přítelem je herec a zpěvák Richard Krajčo. "Jsme šťastní, nedávno jsme se zasnoubili. Richard mě unesl z letiště a dal mi prstýnek. Bylo to jako v pohádce. A ty já mám moc ráda. Jsem tak trochu romantik a snílek," vypráví Iva.

* Když jste ve čtrnácti letech odjela do Francie dělat modelku, také jste si připadala jako v pohádce?

Byla jsem ještě dítě. Chyběla mi máma, rodina, kamarádi. Dorozumívala jsem se rukama nohama. A zažila jsem, co je to hlad. Měla jsem chuť s tím praštit, volala jsem domů, že mám sbaleno. Ale máma mě uklidňovala a taky mi posílala peníze. Dnes jsem jí za to vděčná. Děly se i dost šílený věci, ale neptejte se na ně, o tom nechci vyprávět.

* Já se hlavně divím, že vás rodiče takovou dálku vůbec pustili.

Táta s námi už nebyl, naši se rozvedli. Když jsem vyhrála konkurz na modelku do Francie, skákala jsem doma radostí. Chtěla jsem od mámy slyšet, že má taky radost. Tušila, že odjedu na dlouho. Bála se o mě, ale pustila mě. Věděla, že Paříž a Francie je můj sen.

* Proč zrovna Francie?

Dědeček tam žil, pak se odstěhoval do Čech a komunisti ho zpátky už nepustili. Vyprávěl mi o Francii a já se do ní zamilovala. Byl kouzelný. Za totality nakoupil hnusné sýry, hnusná krabicová vína a tvářil se, jako že jsme ve Francii. Servíroval nám to s francouzskou noblesou. Po letech jsem mu dovezla pravá francouzská vína a sýry, ale on se tvářil, jako by neměl ani radost.

* Vysvětlil vám to?

Ne. Přišlo mi, že mi trochu záviděl. Když jsem mluvila francouzsky, dělal, že mi nerozumí. Tohle je francouzština? ptal se ironicky.

* Potkala vás ve Francii nějaká nepříjemná překvapení?

Francouzi vás jen tak nepřijmou, musíte mluvit jejich řečí, mít správný přízvuk. To mi chvíli trvalo. Ale víc mě zaskočily poměry v práci. O modelingu jsem měla jiné mínění.

* Jaké?

Myslela jsem si, asi jako každá malá holka, že nic neděláte, jen se válíte a všichni kolem vás poletují. Nečekala jsem, že to bude dřina. Ve čtrnácti letech na mě řvali: Nesmíš mít akné! Musíš hubnout! Tohle nejez! Cvič! Nedivím se, že některé holky pak mají potíže s bulimií. Mně se to naštěstí vyhnulo.

* Naučila jste se ve Francii šetřit, nebo nyní, když máte peníze, o to víc rozhazujete?

Naučila jsem se o sebe postarat. Přestala jsem spoléhat na agenturu. Dodnes to mám v sobě, nesnesu, když chlap všechno platí. Vždycky to musí být napůl, jinak to není O. K.

* Je na vás modelingová agentura přísná i teď? Třeba kvůli váze?

Ani nevím, co mám ve smlouvě. Začala jsem si dělat hudbu, modeling je na druhém místě. Když mám nějaké focení, tak se den předtím snažím nejíst. Pak dva tři dny fotím, vydělám peníze a nic jiného neřeším.

* Vypadá to, jako by vás modeling už moc nebavil.

Zrovna nedávno jsem Richardovi říkala, že bych s tím strašně ráda sekla. Pak si ale vybavím lidi v kanclu, jak tam sedí a třeba je to vůbec nebaví. Navíc vstávají v šest ráno a nevydělávají moc velké peníze. To si pak řeknu, že tu svou práci ještě pár let vydržím. Ale abych nepřeháněla. Někdy mě focení docela baví. To když se sejde dobrá parta a hadry, které oblékáme, jsou hezké. Ale to se nestává často.

* Lze být v téhle branži rebelem? Říct: Tohle dělat nebudu!

Víte, proč berou holky z Východu? Čekají, že budou vděčné. Berou nás za blbky, které budou držet pusu a dělat všechno podle toho, jak si písknou. Jakmile si některá z nás dupne, nechápou to a hrozně nadávají.

* Odmítáte kvůli hudbě nabídky na focení?

Ano, dopředu mám v diáři vyškrtané dny pro hudbu. Když mi pak z modelingové agentury zavolají a kříží se mi to, tak jim říkám: Ani mi neprozrazujte, za kolik by to bylo.

* Nebojíte se, že když párkrát na nabídku nekývnete, tak si najdou někoho jiného?

Ani ne, teď už vědí, co je pro mě důležité. Ale když jsem s muzikou začala, tak nechápali, že hraju s kapelou po barech a čekám, až si mě někdo všimne.

Dostala jsem fobii ze smrti

* Když jste poprvé viděla svou písničku na prestižní stanici MTV, byla jste na sebe pyšná?

Richard mi vyprávěl, že když slyšel svou první písničku v televizi, tak cítil, jak mu od radosti lochtá v břiše. Já si věci neumím tolik vychutnat. Možná proto, že mě máma vždycky spíš brzdila a moc mě nechválila.

* Pozvala jste ji do Francie?

No jasně, byla i na mém koncertě. A byla to sranda. Šla se mnou do zákulisí, u vchodu do lóže bylo moje jméno. Byla z toho tak roztomile překvapená! Sedla si před zrcadlo a říkala: Já se úplně cítím jako slavná herečka. (smích) Hlavně kvůli mámě jsem začala zpívat i doma v Česku. Ale pro mámu budu asi doopravdy úspěšná, až se objevím na Nově.

* A to bude kdy?

Asi vystoupím při letošní Miss.

* Ve Francii zpíváte převážně francouzsky. Přijde vám ten jazyk pro hudbu příhodnější než čeština?

Na francouzštině se mi líbí její erotický náboj, ale ráda zpívám i česky. Na svém cédéčku Litvínov mám i jednu českou skladbu.

* A na novém albu, které teď připravujete?

Chci udělat dvě verze: pro český trh to bude půl napůl, pro Francii budou převažovat francouzské texty.

* Myslíte, že doma byste se jen s francouzskými písničkami neprosadila?

Vždycky mi hodně záleželo na slovech, aby mi lidi rozuměli. Ale ve Francii jsem zažila nádhernou věc. Po koncertě za mnou přišel jeden manželský pár a ta žena mi říká: "Jak jste zpívala tu píseň ve vaší řeči, tak se můj manžel rozplakal." Přitom těm slovům v písničce Utíkám nemohl rozumět.

* Tenhle text jste si napsala sama a není moc veselý.

Taky jsem ho skládala, když jsem byla nešťastně zamilovaná.

* Psala jste básničky už jako malá holka?

Psala a píšu je pořád. Když jsem udělala průšvih, mamince jsem se omluvila v básničce.

* O čem byla vaše poslední báseň?

To už je nějaký čas, psala jsem Richardovi.

* Jste zamilovaná a vaše nejhranější písnička se jmenuje La Muerte, tedy Smrt. Jak tomu mám rozumět?

Před dvěma roky jsem dostala fobii ze smrti. Nemohla jsem lítat, jezdit ve výtahu. Bála jsem se, že letadlo vybuchne a výtah se zasekne. Tehdy za mnou přišel producent, že pro mě má písničku o smrti. Napadlo mě udělat ji vesele, s brazilskými rytmy. Říct, že smrt možná není tak strašná a že je třeba vstupem do ráje. Brala jsem to jako psychoterapii.

* Proč jste nezašla k psychologovi?

Šla jsem k němu. To byla sranda. Tedy, legrace je to až teď, když to vyprávím. Sedla jsem si tam, ten chlápek na mě pět minut mlčky koukal. Řekla jsem mu, že se cítím dost blbě a že nevím, co říct. Jen pokrčil rameny a koukal dál. Nakonec jsem mu zaplatila docela velkou pálku a šla pryč. Už jsem se tam nikdy nevrátila.

* A pomohlo to?

Pomohla mi vůle. V letadle už nedržím letušky za ruce a nebrečím. Lítám teď do Česka častěji kvůli Richardovi, abychom byli spolu.

Edith Piaf? Nemám její hlas

* Ve Francii o vás napsali, že máte krásný hlas ze záhrobí. Potěšilo vás to?

Víte, tohle vymyslela jedna novinářka. Slyšela ode mě jenom písničku Smrt a pak mi dávala otázky, které se týkaly jen smrti. Chodíte na hřbitovy? Co si myslíte o převtělování...? Přitom jsem normální veselá holka.

* V Česku vás zase někdo přirovnal k Edith Piaf.

Asi proto, že tady neznáme jiné francouzské zpěváky. Ale já a Edith Piaf? To je úplná blbost. Když to čte děda, tak se musí zbláznit. Ten ji miluje a já vůbec nemám její hlas. Nedělám šansony, ale francouzský popík.

* Připouštíte si, že vám v pěvecké kariéře pomáhá váš vzhled?

Asi jo, ale necítím se výjimečně krásná. Nejsem přece vysoká blondýnka.

* Líbí se vám váš přítel Richard Krajčo i jako herec?

Myslím, že je dobrý. Ze začátku hrál samé frajírky, až teď dostal jinou roli. V připravovaném filmu Hrubeš a Mareš jsou kamarádi do deště hraje ušlápnutého, tlustého kluka, kterého nikdo nemá rád. Myslím, že to bude super. Kvůli tomu filmu dokonce ztloustnul.

* Nežárlíte na něj, když hraje třeba s Ester Geislerovou nebo Lucií Vondráčkovu?

To jsou jeho bývalé přítelkyně, že? Neřeším to, je to přece jeho práce.

* Tušíte, že je Richard ten pravý muž, se kterým založíte rodinu?

Doufám, že to tak dopadne.

* Přemýšlíte o dětech?

Chtěli bychom je už někdy teď. Máma mi na to řekla, že jsem se zbláznila. A táta mi to diplomaticky rozmlouval. Prý je důležité, abych dodělala ještě jednu desku. Že by mi bylo líto, kdybych cítila, že jsem něco prošvihla.

* Kvůli modelingu jste nedodělala ani střední školu. To vám není líto?

Ke své práci ji nepotřebuju. Ale vadí mi, když se někde mluví o tématu, kterému nerozumím. Tak tam mlčím a je mi trapně. Doma pak hned běžím k internetu, abych se poučila.

* V jednom rozhovoru jste řekla, že máte několik snů: auto, byt, manžela a holčičku, které budete říkat Meruňka. Zkuste to poskládat podle důležitosti.

Jde to všechno dohromady, na to není žebříček. Chci být šťastně vdaná a mít veselý rodinný život.

* Maminka Richarda Krajča má prý věštecké nadání. Nechala jste si říct, co vás čeká?

Vyložila mi karty a vše, co říkala, byla pravda. Pak jsme v tom pokračovali s Richardem, který k tomu má taky vlohy. Jenže je to nebezpečné, lidi se začnou ptát na svůj vztah: Miluješ mě? Nemiluješ? A karty mohou říkat stresující věci.

* Byly k vám kruté?

No, kousali jsme si nehty a radši toho nechali.

Svalovci mě nikdy nepřitahovali

* Líbí se vám drsňáci?

Richard není zrovna nekonfliktní typ. Když jsem ho potkala, tak jsem si pomyslela: Jé, to bude drsňák. Ale ten kluk je tak hodný! Stará se o lidi, co má rád, pořád chce být se mnou. Je to krásné. Jeho rebelství vyplývá z toho, že říká, co si myslí a co cítí. To je dobře. Nechápu, že se všichni bojíme otevřeně říkat svůj názor. I já. Třeba když mě někdo předbíhá ve frontě, tak se neozvu. Jenom si šeptám, jak je to nespravedlivé.

* Jaký typ mužů vás přitahuje?

Jsem asi na muzikanty (smích). Mě nebaví svalovci, na chlapovi mě zajímá, co má uvnitř. Odmala jsem chodila na hokejovou ligu na zimní stadion v Litvínově, protože tam máma pracovala. A mně se ti hokejisti nelíbili. Nechci je urážet, protože mamka žije s trenérem Josefem Beránkem, který je moc fajn. Ale já na sportovce nejsem.

* Liší se od sebe čeští a francouzští kluci?

No jistě! Připadá mi, že Francouzi jsou tolerantnější. A než jsem poznala Richarda, myslela jsem si, že jsou i galantnější.

* Přijdou vám ve Francii vztahy mezi mužem a ženou rovnoprávnější?

Připadají mi tak. Naši chlapi se někdy chovají divně.

* Jak to myslíte?

I Richard mi občas říká: Počítáš s tím, že budeš vařit a mýt nádobí? Jako by mi chtěl říct, že jsem žena a on je chlap. Možná se tady v Česku muži trochu bojí, aby nepřestali vypadat jako silní chlapi.

Maminka: Bála jsem se, ale byla to šance

Obě dcery se jí rozutekly do světa. Starší se ve dvaceti letech odstěhovala s manželem do Spojených států, mladší odešla už ve čtrnácti za módou do Paříže.

„Byla jsem úplně sama, rozvedená, bez dětí. Bylo to smutné,“ říká Ivana Beránková, maminka modelky a zpěvačky Ivy Frühlingové. „Ale já neměla moc času se v tom pitvat. Od rána do večera jsem chodila do práce vydělávat na nájem a na to, abych za Ivou mohla jet na návštěvu a přivézt jí nějaké peníze.“ Proč ji pustila?

„Ze začátku tam chodila i do školy. Říkala jsem si, že se naučí jazyk. Myslím, že je dobré dát dětem volnost, v současné době mají hodně příležitostí. I já jsem měla jako dítě sny. Chodila jsem do dramatického kroužku a chtěla být herečkou. Ale rodiče mi to zakázali. Iva mi to teď vlastně splnila.“

Její dcera si ve Francii vydělává jako úspěšná modelka a zpěvačka. Málem to však bylo úplně jinak. V šestnácti letech se vrátila s brekem domů.

„Řekla jsem jí: Buď půjdeš do školy, nebo do práce, třeba do kanceláře. Anebo si v cizině můžeš vydělat peníze. Věděla jsem, že by byla škoda, kdyby modelingu nechala. Tak jsem na ni trochu zatlačila. Měla jsem pak děsivé sny, že mi ji unášejí, bála jsem se, aby nepropadla drogám. Dlouho jsem se trápila, jestli tam v cizině bude šťastná, jestli mi to jednou nevyčte. Dneska jsem ráda, že jsem to udělala,“ říká Ivana Beránková.

Na dceru je pyšná, i když ji příliš nechválí. „Vždycky jsem jí držela spíš při zemi. Bála jsem se, aby s ní ten úspěch nezacloumal. Říkala mi: Mami, ty nemáš radost. Ale ona mi dělá radost velkou. Když jsem ji viděla před koncertem ve Francii, připadala mi moc krásná. Schovávám si o ní články. Nejde mi o to, že je slavná. Ani si to nemyslím. Jsem pyšná hlavně na to, že je slušný člověk. A že všechno, co dokázala, si vybojovala sama, bez protekce.“ Iva Frühlingová všechno dokázala bez protekce. Alespoň to tvrdí její matka. (mel)

IVA FRÜHLINGOVÁ

Je mladá, krásná a úspěšná. Znají ji víc ve Francii než doma v Litvínově, kde se 11. května 1982 narodila. Ve čtrnácti letech odjela do Paříže za kariérou modelky. Za tři roky získala smlouvu s prestižní agenturou. V roce 2003 prorazila ve Francii i jako zpěvačka s albem Litvínov, na kterém převažují francouzské skladby. Koncertuje i v Česku, nyní připravuje druhé album. Chystá se natrvalo usadit v Praze. Je zasnoubená s hercem a zpěvákem Richardem Krajčem.