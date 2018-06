Freddie Prinze Jr. si zahraje v Přátelích

"Jde sice o poněkud neobvyklou postavu, ale zahrál jsem si ji skutečně s radostí. A navíc jsem se objevil v ještě populárnějším seriálu, než je ten mé ženy," konstatoval šestadvacetiletý Prinze, který v sitcomu ztvárnil postavu gaye, který přijede na návštěvu za Rossem a Rachel.



Práce na natáčení seriálu Freddiemu natolik učarovala, že ihned začal společně se svým manažerem přemýšlet, jak by mohl zazářit ve vlastní televizní show.

"Účinkování v Přátelích byla milá příležitost ukázat, že bych se snad docela dobře uživil v nějakém sériálu. Nedokážu pochopit, jak jsem sedm let mohl strávit natáčením připitomělých filmů, když jsem mohl hrát v daleko kvalitnějších seriálech a filmech, v nichž bych byl opravdovou hvězdou," řekl hrdina filmu Scooby-Doo.



Svou práci na Přátelích dokonce označil za to nejlepší, co během své profesionální herecké kariéry zažil.

"Byla to vůbec nejúžasnější zakázka, kterou jsem kdy dostal. Na příběhy těch správných mladých lidí se dívám každý týden již několik let. Je to štěstí, že jsem si s nimi teď mohl zahrát. Kdybych použil slova básníků, tak jsem z toho přinejmenším očarován a okouzlen," řekl herec, který by chtěl mít vlastní show již od příštího roku.