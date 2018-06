Freddie nakonec štěstí neměl

"Všechny ty lásky na jednu noc, to jen hraju svoji roli," přiznal v jednom rozhovoru Freddie Mercury.

Jenže ne něco, ale vůbec nic s ním nebylo v pořádku. Zakrýt, jak ho sžírá nemilosrdná choroba, bylo stále těžší. Na posledních fotkách, které na sebe nenechaly dlouho čekat, už se do kamery dívá jen strašidelný přízrak.AIDS, syndrom získané imunitní nedostatečnosti, nechává oslabené tělo napospas infekci plic, kůže, nervového a trávicího systému, různým rakovinám. Objeví se vyčerpání, průjem, horečka, kašel, dušnost, zvětšené mízní uzliny, opary a nejrůznější kožní potíže. Většina nakažených virem HIV dřív nebo později přímo onemocní, ale někdo bude mít to štěstí, že zůstane pouze přenašečem. Štěstí v uvozovkách, protože co je to za život, když se člověk musí bát o každého, koho miluje, snáší opovržení a ústrky svého okolí? Anebo vše tají a jen živoří ze dne na den v příšerné obavě, že každé zakašlání nebo skvrna na kůži signalizuje začátek konce.Dávný mýtus z doby před dvaceti lety, kdy byl AIDS pojmenován, nemoc označoval za »trest« homosexuálů za jejich úchylku. To už dávno neplatí. Mnohem spíš jde o trest za lehkovážnost, která může potkat každého. Sedmnáctiletá Barbara Samsonová potkala svého kata v jihofrancouzském sanatoriu, kde se léčila z bulimie. »Byl to můj vysněný princ v opraných džínách, měl hnědé oči a uhrančivý pohled. S ním chci ztratit panenství, řekla jsem si. Nosil mi překrásné básně a tolik po mně toužil. Až později jsem zjistila, že básně jsou opsané staré texty Doors a on se léčí ze závislosti na drogách. Už dva roky věděl, že má pozitivní nález HIV, ale neřekl mi to. Nepoužíval ani prezervativ. Byl to zločinec, ale já jsem ho milovala. Když lékař sdělil pozitivní diagnózu i mně, ani jsem nebyla překvapená. Přepadl mě jakýsi blouznivý pocit zasvěcení smrti: milovala jsem člověka, který mě už první společnou nocí odsoudil k smrti. Není to dokonalé odevzdání? Až rodina, rodiče, bratr a sestra mi pomohli si uvědomit, jak příšerný idiot jsem byla. Žádná romantika - jenom beznadějně zpackaný život už v osmnácti.«Každou minutu se na světě nakazí virem HIV pět mladých lidí mezi 15 a 24 lety. I u nás je největší nebezpečí právě mezi -náctiletými. Je to logické, když si uvědomíte, jak se virus přenáší: tělními tekutinami, spermatem a hlavně krví. Domyslet tuhle větu do konce znamená přestat brát příběh o první osudové noci na lehkou váhu. Zatímco lékaři označují pravděpodobnost přenosu viru při jediném klasickém milování za poměrně malou, zcela jiná situace je, jakmile dojde k jakémukoli poškození sliznice nebo pokožky. A ta je, jak známo, při ztrátě panenství tak obvyklá, že neposkvrněné prostěradlo o svatební noci dřív bývalo důkazem nevěstiny zkaženosti. Mezi mladými lidmi je také nejvíc dobrodruhů, kteří chtějí vyzkoušet drogu a snadno zapomenou, co znamená sdílet s někým jehlu nebo stříkačku. Navíc o AIDS nic nevědí, ani radši vědět nechtějí. Barbara bohužel příliš pozdě pochopila, že nejdůležitější je znát rizika a vědět, co může a co nesmí. Vůbec nebyla hloupá, jen zoufale neinformovaná. Proto se také posléze odhodlala vystoupit se svým svědectvím v živém televizním vysílání a spolu s psycholožkou sepsala svůj příběh do knihy, která vyjde i česky.Co nejlepší pro sebe můžete udělat? Především zachovejte chladnou hlavu. »Každý kdo kdy s někým souložil, může být nosič, ovšem budeteli se na každou novou známost dívat jako na potenciální zdroj nákazy, zblbnete z toho mnohem dřív, než se odhodláte to jednou risknout,« shodují se Tim Webb a Sarah Brewerová v knížce Jak blufovat o sexu a zároveň jedním dechem varují před zvlášť rizikovými skupinami lidí. Vzhledem k serióznímu odbornému odhadu, že vakcína proti viru HIV nebude k dispozici dříve než za deset let, zní totiž jejich rada velmi jednoduše: Prevence, prevence, prevence. A ta tkví především v dobré volbě. Nejvíc přenašečů je u nás mezi mladými narkomany. Vybrat si pro první noc nezodpovědného, i když třeba zamilovaného narkomana je prostě hodně špatný lístek do loterie. Patří mezi prominentní rizikové partnery, spolu s homosexuály a bisexuály, kteří si potrpí na obě pohlaví a často střídají partnery, dále prostitutkami a prostituty a vůbec všemi, kdo si nemohou vzpomenout, v čí posteli včera usnuli.Oběť, nebo vrah?Freddie Mercury bývá označován za symbolickou oběť AIDS. Často se citují jeho slavné výroky: »Prožil jsem víc milostných románků než Liz Taylorová. S muži i ženami, ale mé vztahy nikdy dlouho nevydržely. Zdá se mi, že lidi nejdřív vysaju a pak zničím.« Nebo: »Musím být dobrým milencem, i když je moje láska asi nebezpečná. Ale kdo chce, aby ta jeho byla bezpečná? Jsem posedlej láskou, ale to je každej, ne?« Také »Jsem jenom stará děvka, která se každé ráno probudí, podrbe na hlavě a přemýšlí o tom, s kým se dneska vyspí.« A ještě jeden, poslední: »Za peníze si možná nekoupím štěstí, ale zatraceně dobře ho za ně můžu dostat.« Zkuste se svého přítele nebo přítelkyně zeptat, jak se jim tyhle řeči líbí. Jistě jsou šokující a když si k tomu pustíte Freddieho, dokonce efektní. Jenže v tom to vězí. Freddieho si už jenom pustíte, zatímco vy tu JSTE.Kde číhá riziko?Zkuste se zajímat o minulost svého partnera. P okud vás jeho informace plně neuspokojily, trvejte na používání prezervativu a nechte si společně udělat vyšetření na AIDS. Je zdarma, ale má jednu nevýhodu. Výsledek se plně prokáže nejdříve za tři měsíce po setkání s infekcí. Nakažený člověk může zůstat zcela bez příznaků třeba celé roky - záleží na jeho životním stylu. Kdo žije zdravě a užívá doporučené léky, může oddálit propuknutí nemoci třeba o deset let.