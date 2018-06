Millsová: Seriál Báječná léta skončil po absurdním obvinění z obtěžování

Právě obvinění ze sexuálního zneužívání bylo jedním z důvodů, proč v roce 1993 seriál po 115 dílech skončil. Podle herečky Alley Millsové byla přitom žaloba „naprosto absurdní“. Freda Savage označila za „nejméně útočného, nejúžasnějšího a nejsladšího člověka, který kdy chodil po zemi“.



Obvinění ze sexuálního napadení podala v roce 1993 bývalá návrhářka kostýmů Monique Longová. Tvrdila, že nemohla vykonávat svoji práci a nakonec byla propuštěna právě kvůli Savagovi, jemuž tehdy bylo 16 let. Měl jí dělat opakované sexuální návrhy a snažit se ji chytat za ruku. Žalobu u soudu v Los Angeles však nakonec stáhla poté, co došlo k mimosoudní dohodě, jejíž obsah nebyl zveřejněn. V žalobě byl tehdy zmíněn i další z herců Jason Hervey, kterému bylo tehdy 20 a hrál Kevinova bratra Wayna.

Alley Millsová teď prohlásila, že je stále naštvaná, že nikdy neměla možnost svého seriálového syna Kevina bránit. „Celé je to úplný nesmysl. Bylo špatné, že té dívce zřejmě zaplatili. Asi se chtěli vyhnout skandálu nebo tak něco, ale takhle to vypadá, jako by oba byli vinni. Měli ji prostě jen vyhodit,“ prohlásila.

Negativně se vyjádřila i k současné celosvětové kampani MeToo, která podle ní negativně postihla i řadu naprosto nevinných lidí.

Seriál Báječná léta se na obrazovkách poprvé objevil v roce 1988. Třicátník Kevin Arnold v něm vzpomíná na své dětství na předměstí amerického města 60. let. Vzniklo celkem 115 dílů a poslední odvysílali v roce 1993. Kevin se ve svých vzpomínkách vrací do období květinových dětí, války ve Vietnamu, dobývání Měsíce a hlavně ke své dětské lásce Winnie.