Winnie a Kevin z Báječných let: Poprvé jsme se líbali před kamerou

"Bylo to děsivé. Oba jsme se opravdu báli, byli jsme nervózní a nevěděli, co se stane, nebo jestli to budeme dělat správně," zavzpomínal Savage, který je nyní uznávaným režisérem.

Podle McKellarové nevěděli, co mají přesně dělat. Jestli mají při puse dýchat nosem, nebo ústy, nebo nedýchat vůbec.

"Jediná dobrá věc na tom, že dostanete svůj první polibek na natáčení, je, že s jistotou víte, že se to stane," žertovala McKellarová, která se stále věnuje hraní, píše knihy a objevila se také v taneční soutěži Dancing with the Stars.

"Byli jsme tak malí a tak mladí. Je to pro nás taková neuvěřitelná časová kapsle. Byla to hodně velká část našeho života. Tenkrát to byla polovina našeho života," dodal seriálový Kevin, který se pochlubil snímkem s kolegy na svém Twitteru.

Herci prozradili, že při sledování jednotlivých dílů jim seriál připadá jako nejlepší domácí video všech dob (jak vypadají a co dělají ostatní protagonisté, se podívejte zde).

Seriál, v němž třicátník Kevin Arnold vzpomíná na své dětství na předměstí amerického města 60. let, se poprvé na obrazovkách objevil v roce 1988. Závěrečný 115. díl byl odvysílán v roce 1993.

Herecká sestava Báječných let se nyní ukázala ve vysílání televize ABC v pořadu Good Morning America. V USA totiž vychází kompletní seriál na DVD.