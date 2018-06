Frantzová: Do Miss bych znovu nešla

„O přihlášení do soutěže jsem uvažovala už delší dobu, ale pořád jsem si nebyla jistá, jak by na mě reagovala porota a diváci. Nakonec vlastně rozhodl můj věk,“ říká třiadvacetiletá Daniela, která se umístila jako čtvrtá a získala tituly Miss Elegance a Miss Silueta.

Ani chvíli se nerozhodovala, které ze dvou existujících soutěží krásy v zemi dá přednost. Prý zvolila tradici. „Jsem moc spokojená. Získala jsem dva hlavní tituly od poroty a těch si moc vážím,“ dodává nakrátko ostříhaná dívka, která letos získala i tituly Miss Jaro a Miss Summit.

Klidná a usměvavá Daniela v krátkých černých šatech v přímém přenosu představila jednu z porotkyň soutěže Ivanu Christovou i svého přítele - patrona. Při volné disciplíně předvedla společně s ostatními soutěžícími dívkami modely na téma „západ Slunce“.

Během přehlídky moderátor Jan Čenský představil její povolání a koníčky. Jeden z nich je tanec, jak Daniela dokázala při volné disciplíně. V černé buřince tančila scénku z muzikálu Kabaret. „Přišlo mi, že se ta scénka s buřinkou hodí k mému typu, ke krátkým vlasům,“ vysvětluje Daniela.

Po promenádě v plavkách nastoupily čtyři top finalistky, které od diváků dostaly největší počet hlasů. Titul Miss České republiky získala Lucie Králová. „Nejvíc jsme si rozuměly právě s vítězkou Lucií Královou. A říkaly jsme si, jak by to bylo hloupé, kdyby se ve finále rozhodovalo mezi námi dvěma. A ono se to stalo,“ vzpomíná Daniela.

Ale Miss východních Čech této zkušenosti nelituje. „Poznala jsem nové lidi, získala nové zkušenosti a zážitky. Jsem ráda, že jsem to zažila, ale podruhé bych do toho asi nešla. Bylo to náročné, hodně náročné. Je to jiný svět, než na jaký je člověk zvyklý, ale pokud je trochu inteligentní, má nadhled a chování, tak to ustojí,“ myslí si Daniela. Dnes má volno, v úterý se vrací do práce.