Budu hrát milence Dagmar Havlové, chlubí se Tomáš Töpfer

„Ivan Fíla napsal původně scénář o doktoru Krieglovi s názvem Muž, který stál v cestě. Díky tomu, že se na mě chodil dívat do divadla, nabídl mi pak přímo roli Františka Kriegla,“ přiznal na křtu knihy Töpfer, který byl nabídkou velmi potěšen. „Scénář jsem si přečetl jedním dechem, protože je fascinující. Bohužel se stále shání na film peníze, takže doufám, že se vůbec bude jednou točit,“ upřesnil Tomáš Töpfer.



Také scénář prý Fíla stále ještě vylaďuje. Ale aby si udělal nějakou realizací radost, napsal zatím knihu. „Já ji ještě nečetl, ale pevně věřím, že bude stejně napínavá a stejně dobrodružná, protože Ivan to nazval politickým thrilerem. Je o muži, lékaři a politikovi jménem František Kriegl, který nepodepsal potupný moskevský protokol po okupaci ruských spojeneckých vojsk Varšavské smlouvy,“ popsal Töpfer téma celé knihy i scénáře.

Podle slov samotného autora knihy půjdou i do škol, což herec jen vítá. „Kdo nezná svou vlastní historii, je odsouzen k tomu, aby ji prožil znovu. To je celkem okřídlený citát. Protože se ale na takové věci zapomíná, myslím si, že se mají stále připomínat. Mezi námi byli lidé, kteří se nesehnuli, kteří byli hrdiny, jako byl právě doktor František Kriegl. Měla by to být povinná školní četba,“ myslí si Töpfer.

A jak sám herec vzpomíná na minulost? „Já už jsem tak starý, že jsem srpen 1968 zažil. Tehdy jsem se motal kolem rádia a dokonce jsem chvíli kolportoval zprávy z místa, kde se už nevysílalo. Rusové jezdili po Praze a nebyli schopni najít ten vysílač, odkud se to stále ještě vysílá,“ vzpomíná Töpfer.

Přestože na natáčení filmu si herec ještě chvilku počká, rozhodně před kamerou nezahálí. „Je tu pokračování První republiky, už třetí řada, připravuje se dvoudílný televizní film Advokát, kde mi pan režisér Jiří Svoboda nabídl krásnou roli. Jinak budu v divadle zkoušet na konci sezony Návštěvu staré dámy. Budu hrát milence Dagmar Havlové. Práce je nad hlavu a doufám, že ve zdraví všechno zvládnu,“ dodal Töpfer.