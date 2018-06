Janeček o Gottovi: Odchod od něj šel poměrně snadno a lehce

Karel Gott se s Janečkem coby manažerem rozloučil především kvůli tomu, že byl Janeček často v zahraničí a koncerty tak museli Gottovi sjednávat jiní. Odchod od Gotta probíhal podle Janečka snadno.

„Tak, že jsme si řekli, že se máme rádi a že on půjde vpravo a já půjdu vlevo. Nehledejte tam žádné bitvy ani podtexty, protože tam prostě nejsou. Já ho mám rád dodnes a budu ho mít rád na věky věků,“ řekl Janeček v rozhovoru s duem Těžkej Pokondr na rádiu Frekvenci 1.

V rozhovoru promluvil Janeček i o sporu s Michalem Davidem, kterého zná od jeho šestnácti let, stál u zrodu jeho kariéry a byli velcí přátelé, dokud je nerozdělil byznys.

Michal David v roce 2006 podepsal smlouvu na muzikál Děti ráje právě s Janečkem. Dlouho se ale nic nedělo a David potřeboval peníze. Proto podepsal novou smlouvu s producentem Oldřichem Lichtenbergem na muzikál Je třeba zabít Michala. Práva na Davidovy hity si ale nárokoval Janeček. Celý spor nakonec řešili producenti mezi sebou a David se s Janečkem udobřil.

„Myslím si, že on je výjimečně hodný a slušný kluk a že naše rozepře byla dílem cizích lidí. Takzvaných mudrohlavů a našeptávačů a on tomu trochu podlehl. To je můj názor. Ale já jsem ho nikdy nepřestal mít rád. Koneckonců on je jako moje dítě,“ říká Janeček.

František Janeček, Tereza Mátlová a Michal David

V současné době mu přináší radost úspěch muzikálu Fantom opery, kvůli němuž ani neoslavil své 70. narozeniny.



„Nějak náhodně se setkaly ty termíny, tedy premiéry a datum mého narození. Potkaly se během dvou dnů. Musím k tomu ale říct malou historku. Já jsem se narodil těsně před půlnocí třináctého září. Jak mi vyprávěla maminka, tak paní matrikářka uznala, že vlastně už to nestojí za to a dala to na čtrnáctého. Takže datum mého oficiálního narození je čtrnáctého,“ prozradil Janeček.

Ve svých sedmdesáti letech je úspěšným producentem, má o 32 let mladší partnerku, s níž má šestiletou dceru Emilly Ann. Kromě toho má syna Filipa a dceru Alici s bývalou manželkou Lenkou.