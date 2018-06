VIDEO: Janeček slavil narozeniny ve stínu smutku, chyběl mu Brzobohatý

"Některé pocity jsou nepřenosné. V těhle letech si můžete říkat jedinou věc: zaplaťpánbůh, že mi to ten nahoře dopřál. Od středy mám v hlavě hroznou věc. Radek mě pozval na narozeniny a druhý den už nebyl. Já jsem se z toho ještě nevzpamatoval. Pro mě je to hrůzostrašné. Jednak byl pro mě pan herec, jednak excelentní člověk a najednou je to v hodině jinak," řekl František Janeček na kameru iDNES.cz.

Z nostalgie, která se tento týden dostavila, ho alespoň na chvíli vytrhlo kompletní obsazení muzikálu Bídníci, které svému producentovi připravilo nevšední oslavu. V rámci zahájení druhé sezony se v průběhu tří hodin představili všichni účinkující, tedy hlavní tváře i jejich alternace. V závěru pak Janečkovi popřáli a předali květiny.

"Když se najednou objeví celý cast, tedy asi dvě stě lidí, tak to vámi samozřejmě pohne. Trochu mě v krku šimralo, ale držel jsem se, abych nevypadal jako změkčilý stařec. Myslím si, že mě uvedli do stavu naprosté euforie. Není pro mě hezčího dárku," dodal Janeček.

V průběhu oslavy v prostorách GoJa Music Hall na pražském Výstavišti přáli oslavenci zástupy známých osobností, mezi nimiž nechyběli ani Hana Zagorová, Karel Gott, Jiří Paroubek či Vendula Auš Svobodová.

František Janeček s rodinou a Karlem Gottem

Celé dění si pochopitelně nenechala ujít ani producentova rodina, partnerka Tereza Mátlová s čtyřletou dcerou Emilly, která tatínkovi zazpívala prostřednictvím kamery iDNES.cz Happy Birthday.

Mátlová při výběru dárku vsadila na praktičnost. "Byla jsem ohromně milá od rána, uvařila jsem, napekla jsem. Ale ne, byla jsem ráda, že jsme všichni mohli trávit tenhle den společně. A kdybych měla říct nějaký konkrétní dárek, tak v případě mého muže je výběr poněkud složitější, protože to, co bych mu ráda dala, už většinou má, takže jsem vsadila na praktičnost v podobě parfému," uvedla.

František Janeček při přebírání květin od herců a zpěváku muzikálu Bídníci

Trefně vtipná byla i Marta Jandová, která se v Bídnících objevuje jako Madame Thénardier. "František dostal moji přízeň, to je velký dárek," smála se.

Humor se nakonec objevil i ve slovech samotného oslavence, který svůj věk pro jistotu řeší minimálně. "Mám malé dítě, mladou ženu, sám v sobě se musím posilovat v tom, že mi není 68, ale o něco míň. Samozřejmě je to už jiné s energií, ale jak vidíte, pořád se snažím," uzavřel boss českého showbyznysu František Janeček.