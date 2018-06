Dcera Sinatry: Frank měl vasektomii, nemůže být otcem syna Farrowové

Tina Sinatrová, kterou měl zpěvák s první ženou Nancy, Ronana Farrowa za bratra rozhodně nepovažuje. Podle ní to není možné. „Nemůže být. Frank prodělal před jeho narozením vasektomii. Nevím, čí je Ronan syn,“odpověděla novináři Rogeru Friedmanovi.

Sinatrova starší dcera Nancy (74) o tom však jednoznačně přesvědčena není. O Ronanovi v rozhovoru pro Vanity Fair řekla: „Je významnou součástí nás všech, jsme moc rádi, že ho máme ve svých životech.“

O tom, že měl Sinatra vasektomii, dosud nikdo netušil. Mia Farrowová poprvé o Sinatrovi jako možném otci svého syna Ronana veřejně promluvila v roce 2013. Ronan je skutečně zpěvákovi velmi podobný, na rozdíl od režiséra Allena, s nímž se kvůli matce nestýká.

Farrowová se stala Sinatrovou třetí manželkou v roce 1966 v Las Vegas. Bylo jí jednadvacet, jemu padesát. Po roce a půl se rozešli a v roce 1968 se rozvedli. O dva roky později se provdala za klavírního virtuóza Andreho Previna, s nímž má tři adoptivní a tři biologické děti, rozvedli se v roce 1979.

Od roku 1980 žila v New Yorku a stala se múzou Woodyho Allena, který ji obsadil do třinácti svých filmů. V roce 1987 porodila Mia syna Ronana, který má v rodném listu jako otce zapsaného Allena.

Také Frank Sinatra a Mia Farrowová si za místo svatby zvolili Las Vegas. Padesátiletý zpěvák a jedenadvacetiletá zpěvačka pojali vstup do manželství skromně a střídmý byl i třípatrový dort. Rozvedli se už za necelé dva roky.

V roce 1992 režisér začal žít s Miinou nejstarší adoptivní dcerou Soon-Yi Previnovou a Mia se zhroutila. Allen a Previnová se později vzali. Od té doby se s nimi herečka nevídá. Styky s Allenem přerušil i Ronan.

„Je mým otcem a vzal si mou sestru. To ze mě činí jeho syna a švagra zároveň… Nemůžu ho ani vidět. Nemůžu mít vztah s otcem a být morálně v pořádku. Vyrůstal jsem se všemi adoptovanými dětmi, jsme rodina,“ prohlásil v jednom rozhovoru.

Také Woody Allen nedávno připustil, že Ronan nemusí být jeho biologický syn a že mu Mia celé roky lhala.

„Jestli je to můj syn, nebo jak naznačuje Mia syn Franka Sinatry? Je pravda, že s modrýma očima a rysy obličeje vypadá hodně jako Frank, ale pokud je to pravda, o čem to vypovídá? Že Mia během soudu o poručnictví lhala pod přísahou a lživě prezentovala Ronana jako našeho syna?“ napsal loni Allen listu New York Times.