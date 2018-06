Francouzský ministr zapíchl herečce Cotillardové jehlu do těla

Francouzská herečka Marion Cotillardová si udělení titulu rytíře francouzského Řádu umění a literatury protrpěla. Ministr kultury ji píchl jehlicí medaile.

Agentura AFP napsala, že křehká herečka nedokázala potlačit bolestnou grimasu a na svých vysokánských podpatcích zavrávorala tak, že ji od pádu zachránily jen ministrovy paže. Nakonec se ale malému faux pas společně s ministrem zasmála a řekla, že je šťastná, že vyznamenání dostala.

Spolu s ní se stal rytířem řádu i americký režisér Tim Burton, který bude předsedou poroty na letošním filmovém festivalu v Cannes.

Cotillardovou proslavila hlavně role zpěvačky Edith Piaf ve stejnojmenném filmu. Dostala za ni předloni Oscara, Zlatý glóbus a také britskou cenu BAFTA.

V posledních dnech má na internetu úspěch rozverný videoklip, na kterém ukazuje, jak mohou ženy dosáhnout toho, aby se jim muži nedívali především do výstřihu, ale aspoň přibližně do očí. Jmenuje se to Forehead Tittaes (prsa na čele) a jsou to miniaturní ňadra nalepená nad obočí.