Francouz postavil desetimetrový vánoční strom z čokolády

Patrick Roger postavil strom v jeho fabrice v pařížském Sceaux. Výjimečné dílo měří deset metrů na výšku a váží čtyři tuny.

Strom bude použit pro charitativní akci, která se snaží získat peníze na výzkum neuromuskulárních chorob.

"Abychom dosáhli tohoto architektonického díla, protože je to skutečně architektonické dílo, museli jsme vytvořit uvnitř dutinu, která by čokoládu zpevnila, ta by se jinak hroutila kvůli obrovské vertikálně působící síle," svěřil Roger při představení stromu novinářům. K vánočnímu stromu pořídil i několik představitelů tradičního Otce Vánoc – Père Noël.

Oficiálního veřejné přehlídky se strom dočká na francouzské charitativní akci Telethon. Každý dárce pak dostane kousek čokolády ze stromu na ochutnání.