Herečka McDormandová nesnáší plastiky, nechce si ani barvit vlasy

V rozhovoru pro The New York Times se McDormandová rozhořčila nad tím, jak se stárnutí stalo pro lidi tabu. „Nikdo nechce být dospělý. Dospělost není výhra, není vnímána jako dar. Něco se přihodilo v naší kultuře. Nikdo nemá po pětačtyřicítce stárnout - oblékáním, vzhledem ani chováním. Každý se obléká jako teenager. Každý si odbarvuje vlasy a soustředí se na to, aby měl jemnou pleť,“ říká herečka.

Sama to ale dělat odmítá. Manželka jednoho ze slavných bratrů Coenových si nechce ani barvit vlasy, pokud to nevyžaduje její role.

„Nechci měnit sama sebe žádným způsobem,“ říká. „Joel mě doslova musí držet, abych něco neřekla přátelům, kteří si něco nechali udělat. Cítím strach a zlost z toho, co udělali,“ dodává herečka.

Stárnutí by se mělo respektovat. Když vypadáte staře, je to podle ní ukázka, že „jste člověk, který má pod bílými vlasy zásobu cenných informací.“

Frances McDormandová patří k nejoriginálnějším americkým herečkám. Divadlo začala hrát už na konci 70. let. První roli ve filmu dostala v roce 1984 ve snímku Zbytečná krutost. Ve stejném roce se provdala za režiséra a scenáristu Joela Coena, s nímž je dosud a má s ním jednoho syna, kterého adoptovali v Paraguayi. Kromě Oscara za film Fargo z roku 1996 získala také tři nominace za vedlejší role ve filmech Hořící Mississippi, Na pokraji slávy a Její případ. Byla také čtyřikrát nominovaná na Zlatý glóbus, třikrát na cenu BAFTA a na Emmy. V roce 2011 dostala divadelní cenu Tony.