Nirvanu jsem nikdy moc neposlouchala, říká Frances Bean Cobainová

„Mám radši Mercury Rev, Oasis nebo Brian Jonestown Massacre. Grunge scéna mě nezajímá,“ prohlásila a dodala, že některé tátovy písně ji dokážou rozplakat. „Territorial Pissings je zatraceně skvělá písnička. Pláču pokaždé, když ji slyším. Je to odhalující verze toho, jak Kurt vnímal sám sebe, když byl na drogách, čistý, že sám cítil, že byl neprávem označovaný za hlas generace.“

Cobain se podle jeho dcery zastřelil také kvůli tomu, že svět chtěl, aby se celý pro své umění obětoval. Navíc měl pocit, že všem bude lépe, když on tu už nebude.

„Naše kultura je posedlá mrtvými hudebníky. Rádi je stavíme na piedestal. Kdyby byl Kurt jen další chlápek, který opustil svou rodinu tím nejhorším možným způsobem... Ale on nebyl. Inspiroval lidi, kteří ho dali na piedestal, aby se stal svatým Kurtem. Když zemřel, stal se větším, než když byl naživu. Nezdálo se, že by mohl být ještě větší. Ale byl,“ míní Frances Bean, které v době Cobainovy sebevraždy bylo 20 měsíců.

Bývalí spoluhráči z kapely jsou prý dost vyděšení tím, jak moc je Frances Bean svému otci podobná. Má také stejný hlas jako on.

„Mluvil trochu monotónně. Také hloubku hlasu máme podobnou. Nevím, jak je to sakra možné. Ani jsem nemluvila, když žil. Je to velmi divné, jak fungují geny. Dave, Krist a Pat přišli ke mě domů. Bylo to po delší době, co jsme se viděli. A měli to, čemu říkám ‚KC úzkost‘. Když se dívali na mě, viděli Kurta. Zírali na mě a bylo vidět, že koukají na ducha,“ řekla Cobainová, která je výkonnou producentkou dokumentu Kurt Cobain: Montage Of Heck. Ten měl letos premiéru na filmovém festivalu Sundance.