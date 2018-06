Francemu přišla výhružná SMS, obrátil se na policii

V SMS zprávě se doslovně píše: "HROZÍ VÁM NEBEZPEČÍ, VAŠE MATKA MI ZPUSOBILA VELKÉ PROBLÉMY A PŘÍSAHALA NA VÁŠ ŽIVOT A SMRT, ŽE NE. JE TO KŘIVÁ PŘÍSAHA A ZLO SE OBRÁTÍ PROTI VÁM. OPATRUJTE SE".

"Ta osoba, která mi to poslala se sice nepodepsala, ale napsala tuto zprávu ze svého mobilu, takže nebyl takový problém zjistit, o koho jde. Jedná se o jednu ženu z Jestřebí u České Lípy, která už jednou napsala mé matce nevybíravý dopis o naší celé rodině, kde napadala i matku mojí mámy a sestry mé matky", potvrdil France.

A o co vlastně jde? Zpěvákova matka pracuje na Okresní správě sociálního zabezpečení v České Lípě a zmíněné anonymní osobě byl odebrán invalidní důchod. A tato žena nabyla přesvědčení, že v tom má prsty právě Franceho matka. O odebrání invalidního důchodu nicméně nerozhoduje jeden člověk a paní Franceová prý o tomto případu neměla ani potuchy.

"Je to nepříjemné, číst na mobilu takovéto vyhrožování, i když doufám, že to míněný anonym napsal spíše ve vzteku, než že by mi chtěl ukládat o život, ale na klidu to rozhodně moc nepřidá. Celou záležitost jsem byl nahlásit na policii a podal jsem trestní oznámení a to hlavně z toho důvodu, aby už nedocházelo k dalšímu takovémuto anonymnímu vyhrožování".