Foxová havarovala s milenkou

Džíp, v němž Samantha jela se svou milenkou Myrou Strattonovou a řidičem ze Stockholmu na letiště Arlanda, dostal smyk na namrzlé vozovce, převrátil se na

střechu a osádku uvěznil uvnitř.

"Mám štěstí, že jsem naživu," řekla zpěvačka, která se kromě svých tělesných proporcí v 80. letech proslavila především hitem Touch me (I Want Your Body).

"Lítali jsme uvnitř auta jako hadrové panenky. Pak jsme zůstali uvěznění vevnitř. Cítila jsem benzin a trnula hrůzou, že to bouchne."

Foxovou, jíž bude letos 39 let, nakonec z auta vysvobodili hasiči.