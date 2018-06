VIDEO: Na červeném koberci pózovaly malé kopie hvězd Grammy

Newyorskou fotografku napadlo vyfotit malé kopie hvězd, když jednou oblékla jako celebritu svou dceru. Od té doby už nafotila řadu malých "kopií" jako třeba herečky seriálu Sex ve městě nebo malou Oprah Winfrey.

Oprah Winfrey a její dětská kopie Dětské verze hrdinek Sexu ve městě.

Podle Messerouxové bylo focení dětí jako hvězd Grammy zábava pro ni i pro děti, ale zároveň to vůbec nebyl snadný úkol. "Dobré je, že všichni vypadali, že se jim to líbí. To jsem opravdu moc šťastná," řekla fotografka. "Náročné na tom je, že to dá hodně práce. A to nejen mně, ale i týmu maskérů, designerů, produkčních," dodala.

Ti všichni se podíleli na tom, aby mohla nafotit malou Adele, Beyoncé, Rihannu, Justina Timberlaka, Kelly Osburne, Seana Paula a další.