Fotografie vylepšené Bartošové: do kondice ji dostali Slováci

Zpěvačka si užívala luxusního zázemí čtyřhvězdičkového hotelu ve Skalici, městečku těsně za hranicemi s Českou republikou. Cítí se tu totiž jako doma.

"Pocházím z nedalekého Frenštátu pod Radhoštěm a sem jsme jezdili s rodiči často na výlety, takže je mi to tu hodně blízké," vypráví Bartošová.

"Neskrývám se tady, jak slýchám, jen potřebuju klid na to, abych si zlepšila fyzickou a psychickou kondici před prací, která mne čeká. Dělám to tak pokaždé, když mám něco velkého před sebou a nejsem sama, jen to nikdo nechce nějak pochopit," vysvětlila Bartošová důvod svého pobytu na Slovensku Top Star magazínu, jenž získal do svého středečního vydání exkluzivní zpěvaččinu výpověď.

Bartošové vůbec nevadí, že den co den kromě neděle, kdy má volno, absolvuje brzy ráno osmdesátikilometrovou vzdálenost z hotelu do fitka a do beauty na bratislavské Kolibě. Od majitele kliniky krásy na Klibě dostala také nabídku stát se její tváří.

"Ráda se sem po náročném dni zase vracím, je to příjemná oáza klidu. Večer relaxuji a chodím do sauny či páry. Nejvíc jsem si oblíbila solnou," dodává.

Iveta Bartošová si také užívala místní kuchyně. "Ještě teď na mne v pokoji čeká kousek husy," smála se při rozhovoru.

Jídlo z hotelové kuchyně s sebou dostává i na cestu. "Připraví mi tady jídlo na další den do krabiček a do termosky uvaří vývar z pórku, který má spoustu blahodárných účinků na organismus," vypráví.

Dopoledne pak cvičí, střídá různé tréninky od boxu přes klasické kardio zátěže a aerobik až po tanec. "Ten mě baví vedle boxování nejvíc, navazuju tím vlastně na taneční soutěž, kterou jsem tady absolvovala v loňském roce."

Odpolední péče na Kolibě pak zahrnovala například liposukci nebo péči o pleť pomocí laserových ošetření. "Cítím se prostě nádherně," líčí zpěvačka.

Jediné, co jí chybí, je její syn Artur. "Je hodně samostatný a s Jirkou to doma zvládají. O víkendech za mnou oba ti moji chlapi jezdí, to mi pak už vůbec nic neschází," přiznává Bartošová.

Kromě toho všeho se za pomoci svého nového pracovního týmu, do kterého její manžel Jiří Pomeje podle jejich vzájemné dohody nespadá, připravuje na svou další pracovní etapu.

"Chystám nové písničky, budeme točit videoklip, bude i deska, na konci roku mě čekají dva koncerty a příští rok turné. Je toho poměrně dost a já myslím, že jsem za těch šest týdnů nabrala dostatek energie, kterou budu moci už brzy rozdávat svým fanouškům," uzavírá Bartošová.