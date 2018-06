Fotograf Vano vydal kuchařku, mezi recepty pózují polonazí muži

Čtenáři najdou v kuchařce recepty na domácí pečivo, saláty, polévky, těstoviny, pokrmy z masa a ryb, zákusky, chuťovky, přílohy, mléčné koktejly i tipy šéfkuchaře a řadu užitečných rad a triků. Alespoň na dálku, tedy virtuálně z televizní obrazovky, pozdravil svého "kolegu od plotny" Emanuele Ridi, který se z časových důvodů nemohl zhostit plánované role kmotra této publikace.

"Zjistil jsem, že kluci nejedí moc různých jídel a já také ne. A tak jsem si usnadnil práci a nejoblíbenější recepty jsem do kuchařky zařadil," řekl Vano. Během své praxe také zjistil, že jídelníček kluků je jednodušší, zatímco holky jdou víc do detailů.

Křest nové knižní publikace fotografa Roberta Vana Kuchařka pro kluky

"Chtěly by hned lososa či vydlabanou salátovou okurku plněnou sýrem. Zatímco kluk si zvolí obyčejný steak, přílohu nechá na mně a spokojí se i s chlebem," vysvětlil.

K práci Vano přistoupil s tím, že důležitý je čas - proto většinu receptů lze připravit do několika desítek minut. "Všechna jídla, která naleznou čtenáři na stránkách, patří mezi moje oblíbená; mám je od své maminky a babičky," dodal Vano, který je s chutí i nafotil.

"Bylo to jednodušší a bavilo mě to. Už proto, že pokrmy na talíři nemluví, nemusí se líčit a nechodí pozdě," podotkl. A protože pracoval dlouho v módních časopisech, chtěl, aby knížka měla i pěknou grafiku. "A to se podařilo," zdůraznil o publikaci.

Robert Vano, světoznámý fotograf s americkým pasem, slovenskými kořeny, maďarskými rodiči, zakotvil po roce 1989 v Praze. Cesta ke kariéře špičkového fotografa a k fotografii vůbec pro něj nebyla jednoduchá.

Narodil se roku 1948, jeho rodištěm jsou Nové Zámky na Slovensku. V roce 1967 odešel jako devatenáctiletý do USA. Pracoval jako kadeřník, vizážista, maskér a asistent pro fotografy módy, později se prosadil jako fotograf světových módních časopisů Harpers Bazaar, Vogue, Elle a Cosmopolitan.

Vydal několik fotografických publikací a své snímky vystavoval i v New Yorku, Miláně a Londýně.