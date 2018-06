Fotograf ulovil nahého Pitta se ženou

Média, kterým Zebatin svůj úlovek nabídnul, jsou však velmi ostražitá. „Nemůžeme si dovolit udělat chybu. Pokud by někdo rozpoutal stejný skandál, jako byl ten s fotkami Anny Kurnikovové, bulvární průmysl by to jen těžko rozdýchával,“ řekl nejmenovaný novinář spolupracující s redakcí magazínu Star.

V případě slavné tenistky bulvární média zveřejnila snímky, na kterých se objevuje nahá. Posléze ale vyplynulo, že dívka na fotografiích byla pouze nastrčená modelka.

O nedůvěryhodnosti Zebatinových slov svědčí také vyjádření zástupců bezpečnostní agentury, která dům hvězdných manželů střeží.

„Od nedávných výhrůžných telefonátů, které paní Anistonová a její manžel obdrželi, jsme ostrahu posílili o několik desítek mužů. Celá jejich rezidence je navíc obehnána vysokou zdí, která je nepřetržitě monitorována. Je proto vyloučeno, že by se někomu podařilo dostat až k bazénu, odkud mají zmiňované fotografie pocházet,“ dodal jeden z bodygárdů.