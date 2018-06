Fotograf spisovatelů

Italský fotograf Rossano Maniscalchi se vydal na lov světových spisovatelůKdyž začal Rossano Maniscalchi fotografovat známé spisovatele a básníky, zjistil, že mnohé z nich spojuje zajímavý rys: ješitnost. Na záložkách svých knih totiž spisovatelé často uvádějí i tak staré snímky, že je podle nich nikdo nepozná. Ivan Klíma ho nazval podivínem - prý proto, že si takového detailu vůbec povšiml.Léta se Rossano Maniscalchi věnoval reklamní fotografii.Který autor na vás udělal největší dojem?Určitě Salman Rushdie. Ani na krok se nesměl hnout bez tří bodyguardů, ale přesto šel se mnou na procházku do města a ochotně mi postál, kdekoli jsem chtěl. Bylo moc příjemné si s ním povídat. Má rozhled a tu nejkrásnější angličtinu, jakou jsem slyšel. Nádherně košatý slovník, kde se prolínají moderní výrazy s takovými, které jsem v Americe neslyšel ani za celé roky. Jako autor, který byl íránským duchovním vůdcem odsouzen k trestu smrti, se chová na první pohled bezstarostně. Ve skutečnosti však ví, že ho zřejmě jednoho dne zabijí - a nebojí se toho.Tak proč ta tělesná stráž?Ptal jsem se ho na to. Jako anglický občan a reprezentant své země musel být zvlášť v době, kdy probíhalo mezinárodní setkání spisovatelů, pod ochranou britské vlády. Je to jeden z mála spisovatelů, se kterými jsem se díky fotografování opravdu spřátelil.Měl zvláštní ochranu i prezident Václav Havel?Při fotografování? To ne. Poslal jsem oficiální žádost na Hrad a pan Špaček mi dal vědět, kdy mi Václav Havel poskytne čtvrt hodiny na snímky. Měl jsem trochu trému, protože jsem věděl, že jsem vůbec první italský fotograf, který smí Václava Havla fotografovat v soukromí, u něj doma, a ne na nějaké oficiální akci. Nakonec patřil k těm nejpříjemnějším a nejméně namyšleným lidem, které jsem fotil. Setkání se protáhlo na půl hodiny, pana prezidenta totiž moje práce skutečně zaujala. A prozradil mi, že na slavnostním koktejlu, kam jsem byl večer pozván, bude i Umberto Eco. To mě velmi zajímalo, ale přišel jsem tam bez fotoaparátu.Nechtěl jste využít situace? Eco už dříve mou žádost slušně, ale s určitostí odmítl a mně se nechtělo ho příliš umlouvat. Navíc tam bylo nejméně patnáct fotografů od tisku a blesky blýskaly jeden přes druhý. Tak jsem se mu jen představil a nadhodil, jestli by přece jen své rozhodnutí ještě jednou nezvážil. Znáte Prahu? zeptal se mě. Ano, mám českou manželku, odpověděl jsem. Tak to budete vědět, kde prodávají hudební nástroje. Ukážete mi to zítra?Nazítří jsme se i s jeho paní setkali v hotelu a odvedl jsem je do obchodu, který je z boční strany Obecního domu. Požádal o trumpetu, dva nástroje vyzkoušel, mimochodem hrál tak skvěle, že mi to vyrazilo dech, a bez váhání na jednu z nich ukázal a vyplnil šek na třináct tisíc korun. Měl ohromnou radost a během několika dalších minut vznikla série jeho portrétů.Umberto Eco i Salman Rushdie nosí brýle, a mnoho dalších autorů také. To je předmět, jejž nemá rád snad žádný fotograf...Máte pravdu, já brýle od chvíle, kdy jsem začal na tomto projektu pracovat, dokonce nenávidím! Z profesionálního hlediska, samozřejmě. Jenže některým lidem si ani netroufnu říct, aby je sundali, tak sebevědomě až arogantně působí. Tady sedím, jsem na pět minut k dispozici, tak do toho, foťte, než si to rozmyslím. I s takovým postojem se občas setkávám, ale jen občas. Ani to nevadí, protože já se stejně snažím zachytit první dojem, který na mě ten člověk udělá, ať je jakýkoli.Stalo se vám, že jste některého autora musel uplácet?Jednou jsem výměnný obchod opravdu uskutečnil, i když nešlo o peníze. Byl to Michel Houellebecq, spisovatel, kterého si velmi vážím. Mou písemnou žádost odmítl velmi razantně. Setkali jsme se pak na pražském festivalu spisovatelů. Seděl v kavárně u jiného stolku a četl. Za mnou přišli přátelé, kteří chtěli vidět mou novou knihu. Nakonec jsme tam zůstali sami a on se na ni také přišel podívat. Pochválil moje fotky, ale to bylo vše. Řekl, že spisovatelé by se neměli nikdy fotografovat, těm by se mělo naslouchat. Také je pravda, že on dokázal ze svých knih celé hodiny před publikem číst - aniž by musel nahlížet do textu. Každé slovo znal zpaměti.Nazítří jsme se potkali v hotelové hale. Vyřítil se z výtahu, velmi spěchal, aby stihl své letadlo. Zmateně pobíhal před hotelem až zjistil, že jeho taxík už odjel. Nabídl jsem se mu, že ho odvezu na letiště. Ovšem pochopitelně něco za něco. Stanovil jsem cenu - pět minut na focení. Dostal jsem je. Ale svůj odvoz si pojistil tím, že se nechal vyfotit až v letištní hale. Mimochodem, všimli jste si, že jeho oči mají každé jinou barvu?Četl jste od spisovatelů, které jste portrétoval, alespoň některé stěžejní dílo?Ve všech případech určitě ne. Ale od všech jsem měl jejich knihy v ruce. Už kvůli fotce ze záložky, abych měl představu, kdo mě čeká. Knihu jsem většinou už jen zběžně prolistoval. Ale čím dál častěji se mi teď stává, že mě zaujme a už ji nedokážu jen tak odložit, musím ji přečíst.Jsou spisovatelé spíš introvertní a tiší? Do sebe uzavření určitě, ale zároveň ne stydliví. Jsou zajímaví především tím, jak velmi rozdílní to jsou lidé. A přitom bývají moudří. Někteří jsou nesmírně veselí. Takový Arnošt Lustig si chtěl víc povídat než se fotit. Patti Smithová, která je nejen básnířka, ale především slavná zpěvačka, je tak zvyklá na fotografování, že přítomnost fotoaparátu snad ani nevnímá. A zase úplně jiný přístup měl italský básník Freddy Longo, který je velmi úspěšný plastický chirurg v Benátkách a svou poezii píše jen tak pro zábavu.Komu se do fotografování nechtělo, to byl Lawrence Ferlinghetti. Naopak velmi příjemný chlapík, otevřený a milý, byl William Styron. A moc rád vzpomínám na fotografování Ludvíka Vaculíka. Kdyby byl každý jako je on! S tím člověkem je ohromná sranda, hovoří skvělou angličtinou a je ochotný ke každé legraci.Mluví spisovatelé obvykle dobře anglicky?Téměř všichni, se kterými jsem se setkal, anglicky mluví. Přinejmenším polovina těch, kteří nepocházejí z angloamerických zemí, hovoří opravdu dobře. Kuriózní mi spíše připadá, že angličtina mi často otevřela cestu i u mých krajanů. Italové si potrpí na zahraniční věhlas a světovost, a tak jsem se s nimi často raději italsky až rozloučil.Mívají spisovatelé hezké manželky?Někteří dokonce velmi hezké, ale často pro ně platí totéž jako pro jejich partnery: že hodnotě lidské duše dávají přednost před vnější elegancí.Na co se nejprve soustředíte učlo věka, kterého budete fotografovat?Nejprve se dívám na ruce. Jsou pro mne stejně důležité jako oči a mám dojem, že mi o člověku řeknou i víc.ROSSANO B. MANISCALCHI se narodil 22. února 1963 v italské Florencii. Vystudoval obor public relations na Florida State University ve Spojených státech a začal se profesionálně věnovat fotografii, především reklamní a módní fotografii. Spolupracoval například s firmami Farragamo Shoes, Cartier, Ungaro, Mercedes, Stefanel, Max mara, Rolex. Žije střídavě ve Florencii, New Yorku a Praze, kde se i oženil. S manželkou Asolkou má syna Samuela. Výstava Second Thougts, česky Vteřiny váhání, začíná 28. února v prostorách Hotelu Praha v Praze 6. Zároveň vychází stejnojmenná obrazová publikace.Josef Škvorecký (1924), český beletrista a překladatel Od roku 1968 žije v Kanadě, kde vlastní nakladatelství Sixty-Eight Publishers a přednáší literaturu na univerzitě v Torontu. Slavné jsou jeho knihy Zbabělci, Tankový prapor nebo kniha povídek Hořkej svět.Umberto Eco (1932), italský spisovatel, vědec a filozof Proslavil se zejména středověkou detektivkou Jméno růže, jejíž náklad dosáhl 11 milionů výtisků. Celkem napsal více než 50 titulů, z toho jen 4 beletristické. Vědecký svět ocenil zejména jeho Traktát o obecné sémiotice.Patti Smithová (1946), americká básnířka Vystupovala jako recitátorka veršů, když ji přemluvil k založení hudební skupiny Ivan Král. Stala se přední punkovou zpěvačkou světa.Lawrence Ferlinghetti (1919), americký literát Beatnik, buddhista, malíř a knižní nakladatel napsal díla Startuji ze San Franciska, Obrazy zmizelého světa či Lunapark v hlavě.