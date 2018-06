Fotograf Robert Vano: Janžurová mě sleduje

Vano fotil Janžurovou před více než deseti lety k rozhovoru do časopisu Elle, kde se viděli poprvé. Slavná herečka tehdy počítala, že jí focení zabere celý den. Nejdelší bylo nakonec líčení.

"Asi po dvou hodinách přišla od vizážistky, já udělal cvak cvak a bylo hotovo. Ona si pak díky tomu myslela, že pro mě není zajímavý objekt a že se s ní nedá nic dělat. Naopak, pro mě to vždy byla krásná žena. Cenil jsem si na ní i to, že když grafici vyretušovali všechny vrásky, ozvala se, že to jí nemohou udělat, že má takovou jednu vrásku pod nosem a na té pracovala celý život. Tak se potom vracely zase zpátky," vzpomíná se smíchem Vano.



Honza Musil, Robert Vano, Iva Janžurová a Pavel Vítek

Velkými přáteli fotograf s herečkou nejsou, ale vědí o sobě. "Sleduji všechny filmy s ní, mám ji jako herečku rád a ona prý zase sleduje pořady se mnou, takže o sobě navzájem víme. Někdy se třeba potkáme na filmovém festivalu a máme si vždy co říct. Byl jsem moc rád, že přijala pozvání vydavatele na křest knihy a ačkoli měla chřipku, dorazila."

Dárkem ke křtu byly Vanovi tři oříšky. "Nevím, co s nimi. Jestli je mám odložit, nebo sníst, to mi neporadila. Možná se budu muset zeptat, jestli mám první rozloupnout, až mi bude nejhůř," uzavírá fotograf.