Monacká kněžna Grace byla arogantní, vzpomíná fotograf králů a hvězd

Bývalá americká herečka Grace Kelly, která se za monackého knížete provdala v roce 1956, byla na focení zvyklá a na snímcích pokaždé působí mile a přívětivě. Davis však v knize My Life Photographing Royalty And The Famous zavzpomínal, že jejich setkání nebylo zrovna příjemné.

„Souhlasila se soukromou audiencí, protože mě předtím přijala anglická královna. Všichni chtěli Grace fotit. Byla to tak krásná žena, ale proč byla tak povýšená, arogantní a nepříjemná? Samozřejmě při pohledu na její obličej to nikdy nepoznáte. Na fotografiích vypadá jako uvolněná a šťastná matka,“ řekl fotograf pro list Daily Express.

Když kněžnu požádal, jestli ji může vyfotit při hře na piano, odpověděla, že na ten nástroj neumí zahrát ani notu. Nakonec ji ale přemluvil, a když začala, hrála prý jako opravdový koncertní umělec.

Mezi jeho oblíbence naopak patřila mladší sestra Alžběty II., princezna Margaret. „Byla plná života a měla krásné azurové oči. Byla takovou Dianou své doby,“ prohlásil.

Reginald Davis začínal fotit u královského námořnictva během druhé světové války a v roce 1949 začal pracovat pro Daily Express, kde se dostal mimo jiné také k focení celebrit.

Britskou královnu poprvé fotografoval v roce 1959 a během následujících čtyř desetiletí ji i královskou rodinu doprovázel na státní návštěvy a výlety po celém světě.

Před jeho objektivem kromě téměř všech evropských královských rodin stáli také britský premiér Winston Churchill, íránský šáh nebo herečky Elizabeth Taylorová a Sophia Lorenová. Italskou divu fotil v roce 1975 v Paříži s manželem Carlem Pontim. Bylo to v době, kdy Itálie neuznala jejich manželství, protože režisér byl rozvedený, což bylo tenkrát v zemi zakázané. Sophia fotografa po focení políbila na obě tváře. „Zanechalo to ve mně pocit, že nádherná Sophia není jen skvělá hvězda, ale že je také krásná lidská bytost,“ dodal Davis.