Fotograf odstupuje z poroty Miss ČR, přiznal vztah s finalistkou

"Potkalo mě něco, co se v životě stává," vzkázal Pýcha z Londýna, kde s kráskou momentálně tráví týdenní dovolenou. - čtěte Miss ČR řeší problém, porotce se zamiloval do finalistky

V porotě končí po domluvě s prezidentkou soutěže Taťánou Kuchařovou. "Je to logický střet zájmů," přiznalo vedení Miss ČR.

"Ubezpečili jsme ho, že to budeme akceptovat a že finalistku žádná sankce nečeká," dodal ředitel soutěže Jiří Adamec.

Nové snímky Vedení Miss ČR zvažuje, zda nenafotit nové fotografie všech finalistek kvůli vyloučení jakéhokoliv zvýhodnění.

Vedení se navíc zabývá myšlenkou, že všechny finalistky znovu nafotí. "Myslím si, že by se mělo důsledně zvážit, zda nevyhotovit nové fotografie děvčat k soutěži Miss Sympatie kvůli jakémukoli zvýhodnění," uvedla prezidentka soutěže Taťána Kuchařová. Stejné fotografie budou použity i v případě ankety Miss Internet, o které budou rozhodovat čtenáři iDNES.cz.

Pověstná jiskra přeskočila mezi fotografem a modelkou již v červnu na soustředění v Dubaji, kde proběhla tzv. škola Miss ČR. Svůj vztah několik týdnů tajili. Usvědčily je až fotografie Blesku, který dvojici zvěčnil vycházejíc z fotografova bytu a poté na letišti.

"Není to ideální stav, ale na druhou stranu láska je mocná čarodějka a tohle se může stát," řekl iDNES.cz ředitel Miss ČR Jiří Adamec, který se s podobným problémem v rámci soutěže setkává za její jednadvacetiletou historii vůbec poprvé.

Adamec byl připraven na variantu, že by vztah chtěli dál tajit. Možné ovlivňování poroty ale v rozhovoru pro iDNES.cz vyloučil. "Jsem naprosto přesvědčen, že šance ovlivnit tímto vztahem porotu jsou nulové. Domnívám se, že všichni porotci budou bdělejší a o to víc dávat pozor. Myslím, že tu dívku to spíš přibrzdí, než aby jí to pomohlo," uvedl.

Miss ČR patří od letoška novému majiteli, společnosti Central Group, která ji loni odkoupila od Kateřiny Moťovské, manželky pohřešovaného podnikatele. Soutěž se změnila v charitativní projekt a dřívější jarní finále se nyní koná v říjnu. Celá show bude mít dvě části, přičemž je spojí dokument natočený právě na škole Miss ČR v Dubaji, který okoření svým komentářem zpěvačka Lucie Bílá.