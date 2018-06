Fotograf: Nebojte se dojít k tomu, co fotíte!

13:58 , aktualizováno 13:58

Fotoaparát je nezbytnou výbavou na dovolenou. Jak na to, aby se snímky povedly? Lidem by na nich neměly chybět hlavy, tváře by měly být k poznání a kostely by neměly nevypadat všechny stejně... "Pokud to jde, foťte z rozumné vzdálenosti, nebojte se dojít k tomu co fotíte a volte odpovídající citlivost filmu. Pro léto 100 až 200 asa," radil čtenářům iDNES on-line fotoreportér deníku MF DNES Michal Růžička. Odpovědi najdete zde.