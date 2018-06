Fotograf Ludvík svlékl modelky, hvězdou je miss Bučková

Miss Bučková fotila stejně jako její kolegyně Vlaďka Erbová, Iveta Lutovská, Agáta Hanychová a Michaela Štoudková fotky, které všechny naše krásky ukazují trochu jinak. Jsou to fotky romantické, méně či více odhalené. Hlavní roli při jejich vzniku hrály světlo, nápad, myšlenka, pocit i atmosféra a samozřejmě také karty a hrací stůl. Eliška, která v poslední době výrazně zhubla, což přičítá metodě bezbolestné liposukce, zaujala fotografa víc až při práci.

"Eliška byla ze začátku taková normální, někým jiným se stala až během svícení. A to nebylo mnou, to tak asi je. Oni většinou ti velcí lidé, velcí zpěváci, fotografové, fotbalisti i prezidenti vzniknou tak nějak náhodně, najednou to tam prostě mají. Svět kolem té špičky je strašně vyrovnaný, každý pro to dělá maximum a pracuje na plný plyn a malé nuance rozhodují o tom, kdo bude tím nejlepším. To se mi stalo s Eliškou, že z mraků lidí velmi dobře připravených, pracovitých a pózujících vznikla najednou mezihra. Fotíte a cítíte, že se něco děje a že je vám líto od toho odejít. Jako by mělo přijít ještě něco velkého. A to je asi genialita té fotky, možná té modelky. Nevíte proč, a objektiv ji vezme a vy se realizujete jejím obličejem," líčí Ludvík.

Kalendář, jehož vznik zachytila i kamera Top Staru pro své dnešní vydání, bude součástí prezentace akce Celebrity poker show, v níž budou hrát známé modelky v čele s Leošem Marešem, ústřední tváří kalendáře, oblíbenou karetní hru.

Přední český fotograf ale momentálně žije jinou svou prací, diářem Jakub Ludvík 2010. Je to jeho hlavní projekt minulého roku a pokřtí ho v centru Prahy se svými kamarády z řad celebrit. Zopakuje si tak trochu poslední den v roce, kdy oslavil své kulaté narozeniny. "Na Silvestra jsem oslavil čtyřicátiny, teď jsem dal dohromady diář, ve kterém mám fotky, které mám rád. To je moje dítě, tam se prezentuju," uzavírá.