OBRAZEM: Moderní Marilyn Monroe by milovala Starbucks a Instagram

16:13 , aktualizováno 16:13

Jak by vypadala Marilyn Monroe, kdyby byla hollywoodskou hvězdou v současnosti? Podle fotografa Daniela Sachona (20) by milovala sociální sítě, kde by zveřejňovala své fotky stejně jako dnešní celebrity. Umělec nafotil sérii fotek, na nichž dvojnice herečky Suzie Kennedyová představuje moderní Marilyn.