Snímek podle těhotné Demi už má i Jessica Simpsonová

Ani samotná autorka slavné fotky, která vyšla na obálce časopisu Vanity Fair, Annie Leibovitzová zřejmě tehdy netušila, že se ještě za dvacet let budou těhotné zpěvačky, herečky a modelky chtít fotit úplně stejně jako tehdejší manželka Bruce Willise.

Stejně pózovaly už Cindy Crawfordová nebo Claudia Schifferová. Podobné snímky mají i Britney Spears, Christina Aguilera nebo Monika Bellucci.

Těhotná Demi Moore na obálce časopisu Vanity Fair (srpen 1991) Claudia Schifferová na obálce časopisu Vogue (červen 2010)

Inspirace se dostala i k nám a využily ji třeba Petra Faltýnová a Zuzana Belohorcová.

Nic nového neuvidí ani čtenáři časopisu Elle, kde se na titulní straně objevila těhotná Jessica Simpsonová. Jednatřicetiletá zpěvačka v časopise prozradila, že se svým snoubencem Ericem Johnsonem čeká holčičku.

Zatím nechce prozradit, jaké své dceři vybrali jméno. Bude prý netradiční. "Ale není to nic šokujícího a nic, co byste museli přidávat do slovníku. Až je lidé uslyší, pochopí, proč jsme je vybrali," řekla nastávající maminka.