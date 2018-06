Fotky Salačové zneužila eskortní služba, nabízí ji jako prostitutku

Pro mladou maminku to byl nejprve šok. Na stránce zahraniční eskortní služby jsou její fotky se jménem Amanda Deluxe, věkem 26 a popisem všech sexuálních praktik, které umí a poskytne je za 300 eur na hodinu či 500 eur na dvě hodiny.

Devětadvacetiletá maminka Michaela Salačová dobře ví, odkud provozovatelé služby její snímky získali. "To jsou snímky, které jsem měla volně ke stažení na stránkách jako dýdžejka, organizátoři akcí je mohou ve velkém rozlišení použít třeba na plakáty," řekla Salačová.

Fotky Michaely Saláčové na stránkách eskortní agentury

I když ji zneužití těchto obrázků nejdřív rozčílilo, teď už se tomu spíš směje. "Mluvili jsme o tom s manželem a rozhodli jsme se, že nebudeme podnikat žádné právní kroky. Za ten čas a vynaložené úsilí to nestojí. Bylo by to strašně na dlouho, než bychom zjistili, na koho jsou ty stránky vůbec napsané, oni to mají dobře ošetřené a já mám rozhodně důležitější věci na práci," řekla Miss ČR 2000.

Michaela Salačová se synem Oliverem Michaela Salačová s manželem

"Manžel říkal, že bychom si tu Amandu měli objednat, protože jsme zvědaví, kdo by přišel. Myslím, že to nakonec bude vtipná historka pro kamarády, protože každý rozumný člověk ví, že je to podvod a jen se nad tím pousměje," dodala.

Amandu si ale není lehké objednat. Její telefonní číslo totiž není funkční.