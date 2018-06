Fotky Ivety Vítové zneužili v pornu, modelka se chce bránit

Vítová ve filmu nehraje a není ani svlečená. Podle deníku Aha! se modelka objeví v scéně, v níž ji fotí muž s logem pornovydavatelství na tričku. Snímky pak použili na titulní a zadní straně obalu DVD.

"Podle těch záběrů je to strašně stará fotka, ale vůbec si nevybavuji, jestli šlo o nějaké focení pro klienta, nebo fototesty, jestli to bylo focené v Česku. Musím se na to ještě pořádně podívat," řekla pohoršená modelka.

Za 14 let působení v modelingu má za sebou spoustu práce, ale určitě by nefotila ani neúčinkovala v pornofilmu.

"Jsem pohoršená, je to sprosté zneužití fotek. Je to hnusný, ale je evidentní, že ty fotky s pornem nemají nic společného," dodala Vítová, která věc začala řešit se svým manželem Jaroslavem Vítem.

K zneužití fotek modelek dochází poměrně často. Andrea Verešová měla být, podle některých internetových stránek, luxusní společnicí a snímky bývalé miss a dýdžejky Michaely Salačové zneužila další eskortní služba, která ji nabízela jako prostitutku (více zde).