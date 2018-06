Fotku obézní modelky použila seznamka pro ženaté jako odstrašující příklad

Americká modelka uvedla na serveru Jezebel.com, že fotka byla pořízena před několika lety a bez jejího vědomí prodána agentuře. Odtud ji koupila seznamka s názvem Ashley Madison a použila pro svou celostránkovou reklamu v newyorských novinách.

Samotnou modelku nerozzuřilo ani tak neoprávněné užití jejího snímku, jako jeho účel. "Tento svět má obrovský problém co se týká žen, které se stydí za své tělo, a to nejen tlustých, ale všech žen. Když vidí tento inzerát žena s velikostí 34, řekne si: Když nezůstanu štíhlá, bude mě podvádět. Žena velikosti 40 už si pomyslí: Když nezhubnu 13 kilo, bude mě podvádět. A žena mé velikosti si při pohledu na to pomyslí, že nikdy nenajde lásku. Je to příšerné," napsala Jacqueline.

Použití fotografie naznačuje, že tlustí lidé si nezaslouží lásku a věrnost. To ale není to jediné, čím kontroverzní reklama uráží spoustu lidí. Seznamka jako taková totiž podporuje nevěru. Když vaše manželka nemá ideální míry, tady si můžete najít na sex partnerku vašich snů.

"Je už tak dost špatné, že existuje firma, která profituje z nevěry, ale ještě horší je, že má tu drzost vinit za jejich podvádění tělo jejich ženy," myslí si Jacqueline.

Na své tělo je pyšná a snaží se dodat odvahu podobně velkým ženám. Je hvězdou pornografických stránek určených pro ty, kteří shledávají obézní ženy přitažlivé. Sama by ale nikdy nelákala na své stránky ponižováním vychrtlých žen. "Jsem krásná a myslím, že ženy všech velikostí jsou krásné. Krása není jen jedna určitá velikost," říká modelka.

Noel Biderman, který stojí za kontroverzní seznamkou, tvrdí, že modelce použitím její fotky pomohli k publicitě. "Použít ji v naší reklamě je to nejlepší, co jsme pro ni mohli udělat. Navzdory tomu, co chce, abyste si mysleli, upozorňuje na sebe tisk, aby propagovala svou vlastní pornografickou stránku. Udělala ty fotky a podepsala možnost jejich zveřejnění," řekl.

Jeho seznamka prý navíc manželství neničí, právě naopak. Je určena lidem, u nichž už sex s partnerem nefunguje, ale nechtějí se proto rozvádět. Sex totiž podle něj není v manželství na prvním ani druhém místě stupnice důležitosti.