Fotbalistovi Milanu Barošovi se v noci narodil syn

Vedení národního týmu nyní dělá vše pro to, aby Baroš dorazil už dnes večer za svými spoluhráči do Štiřína u Prahy, kde se národní tým chystá na klíčovou sobotní bitvu světové kvalifikace na Slovensku.

Baroš zůstal po pondělní dohrávce turecké ligy v Istanbulu a odvezl manželku do porodnice, zatímco reprezentační tým se ve stejný den sešel v Praze. Útočník Galatasaraye se tak k mužstvu připojí s dvoudenním zpožděním.



Partnerkou známého fotbalisty je modelka Tereza Franková, kterou si vzal koncem července na českém konzulátě v turecké metropoli. Důvodem pro svatbu, kterou novopečení manželé tajili, bylo podle informací iDNES.cz právě těhotenství Frankové. - čtěte Milan Baroš se oženil, v Turecku si vzal těhotnou přítelkyni

Baroš a Franková tvoří pár již čtyři roky. Před dvěma lety se málem stali rodiči, tehdy ale o dítě přišli. "Vím, že moje těhotenství bude od počátku rizikové. To už je jasné," přiznala Franková už dřív v rozhovoru pro Blesk.

Že je sedmadvacetiletý kanonýr novopečeným otcem, se mezi ostatními reprezentanty začalo šířit dnes dopoledne. Když hráči před polednem končili v Kunicích trénink, už o radostné novince věděli, třebaže informaci ještě neměli přímo potvrzenou od samotného Baroše.

"Každopádně je to skvělá zpráva, jsme šťastní i za něj, že to tak dopadlo. Snad u nás bude co nejdřív, určitě pro něj něco nachystáme. Barymu to pomůže, i v sobotu na Slovensku bude určitě nažhavený," řekl obránce David Rozehnal.

Baroš se v poslední době může chlubit třetím místem v novinářské anketě Zlatý míč pro nejlepšího českého fotbalistu sezony. Podobně úspěšný je i v dresu Istanbulu, kde se stal nejlepším střelcem minulé sezony turecké ligy.

V české reprezentaci si ale fotbalista pošpinil pověst poté, co ho vyloučili z národního týmu kvůli večírku po utkání se Slovenskem.