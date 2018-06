Fotbalisté se těší na narození potomků

Po půvabné Florencii se kolem historického mostu Ponte Vecchio proplétají mezi davy nadšených turistů Tomáš Ujfaluši s manželkou Kateřinou.

„Bude hůř, v létě se sem nahrnou miliony turistů. To nebude k hnutí,“ říkají. Drží se za ruce a dívají se na řeku Arno, která líně protéká pod nimi. Pak si na hodinku sednou do kavárny.

Prototyp ideálního páru. Tomáš Ujfaluši hraje za místní klub Fiorentina fotbal, Kateřina se o něj stará v nádherném sídle v centru města.

Jsou krásní, mladí, bohatí – a od července budou tři. „Malá zase kope,“ přikloní se Tomáš k bříšku těhotné manželky Kateřiny. Už nemá cenu to tajit, pod bleděmodrou košilkou je šestiměsíční zakulacené bříško vidět už zdálky.

A není to jediné těhotenství, o kterém se mezi sebou baví hráči z fotbalové reprezentace. Vždyť mužstvo čeká v létě populační exploze.

Kluk, holka a překvapení

Jako by se obránci českého národního týmu domluvili, hned třem se narodí potomek. „Bude to kluk, David. Termín máme koncem června,“ hlásí čtyřiadvacetiletý Zdeněk Grygera z Amsterdamu, kde hraje za slavný fotbalový klub Ajax.

„Bude to Kačenka. Už se moc těším,“ prozrazuje o tři roky starší Tomáš Ujfaluši. Třetí do party je Marek Jankulovski z italského klubu Udine. Ten se stane otcem podruhé, k sedmileté Karolínce přibude... „Ne, to neprozradím, nevědí to ani babičky. Nechte se taky překvapit,“ říká sedmadvacetiletý obránce.

Všechny tři termíny porodů se vejdou do šesti týdnů, do doby, kdy mají fotbalisté prázdniny. „Jo jo, stačí se domluvit a je to,“ tvrdí hráči s úsměvem. Ne, na ničem se nedomlouvali, byli překvapeni, když se během posledních měsíců dozvídali novinky o ostatních.

Ujfaluši dceru pokřtí

„Budu přísný táta,“ říká Ujfaluši naoko vážně. „Jak bys mohl, znám tě, budeš nám ji rozmazlovat,“ reaguje jeho partnerka.

Jméno pro dcerku vybral otec a nepřemýšlel dlouho: „Budu mít doma dvě Kateřiny. Jiné jméno nepřipadalo v úvahu.“

Manželé Ujfalušiovi určitě nechají dcerku pokřtít, oba jsou také křtění: Tomáš Miroslav a Kateřina Růžena. „Ale druhé jméno pro naši dceru jsme ještě nevybrali,“ dodávají.

Až se fotbalová reprezentace sejde v polovině srpna před přátelským zápasem se Švédskem, bude trojnásobný důvod k oslavě. Pečlivě zapít potomka, to je přece povinnost.