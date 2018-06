OBRAZEM: Fotbalové hvězdy z MS mají mezi celebritami dvojníky

10:18 , aktualizováno 10:18

Ronaldo, Rooney, ale i Klinsmann. Někteří fotbalisté na světovém šampionátu v Brazílii jako by z oka vypadli slavným hercům a hudebníkům. Jsou si natolik podobní, že kdyby došlo k záměně, dalo by se to poznat leda podle jejich hry. Ať už na plátně, nebo na hřišti.