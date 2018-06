Fotbalisté milují dívky z Liberce

Partnerem Kobzanové z Roudného u Turnova je obránce Martin Jiránek. Kollerová z Jablonce nad Nisou si před pár měsíci vzala útočníka Jana Kollera a Kubáčková, která pochází také z Jablonce, žije se záložníkem Jiří Jarošíkem.

Podle manželky fotbalového trenéra Vlastimila Petržely Zuzany není líhní fotbalových krásek pouze Liberecký kraj. „Holky jsou hezké v celém Česku. Mohly by si sem jezdit vybírat i zahraniční hvězdy,“ podotkla s úsměvem Petrželová.

Proč si nejen fotbalisté, ale i většina ostatních vrchlových sportovců, hledá partnerky na přehlídkových molech?

Vlastimil Vonáška z modelingové agentury Czechoslovak models má jasnou odpověď. „Hráči jsou v jednom kole, trénují, a málokdy se dostanou do jiného prostředí. Velkou příležitost seznámit se s dívkou však mají na různých rautech a dalších společenských akcích. A právě tady se potkávají s modelkami,“ upozornil Vonášek.

Životní styl modelek a fotbalistů je prý navíc velmi podobný. Hodně práce a málo času na partnera.

Hedvika Kollerová

Spolužáci si ji pamatují jako Hedviku Kaňkovou. Již několik měsíců se však jmenuje Kollerová. Vzala si za manžela jednoho z nejlepších fotbalových útočníků a dala mu dceru Hedviku, které budou brzy již dva roky.

Hedvika Kollerová není vdaná poprvé. V její minulosti se objevuje ještě jedno příjmení, které patří také špičkovému fotbalistovi Pavlu Horváthovi. S ním odjela do Belgie, kde se seznámila v Janem Kollerem. „Seznámili jsme se v Lokerenu u spoluhráče Martina Pěničky. Já jim hlídal pravidelně děti a Hedvika tam jezdila na návštěvu za Martinovou manželkou,“ uvedl před časem Koller, s nímž se budoucí manželka poprvé objevila na veřejnosti při vyhlášení Zlaté kopačky v Bruselu. Tehdy způsobil její rozvod v Belgii skandál a naplnil stránky bulvárních deníků.

Na počátku pracovala vyučená servírka Kollerová v sázkové kanceláři Fortuna. Po rozvodu pózovala pro agenturu Janis. Její fotky se objevily třeba v časopise Elle. Dnes věnuje partnerka známého útočníka většinu času domácnosti v Dortmundu, kde Jan Koller hraje za klub Borussie, a především dceři Hedvice. Modeling již pověsila na hřebík.

Diana Kobzanová

Sympatická. Veselá. Temperamentní a spontánní. Tak by se dala charakterizovat Diana Kobzanová, přítelkyně obránce Martina Jiránka Diana Kobzanová z Roudného u Turnova. Exmiss a modelka však zároveň patří mezi nejkontroverznější vítězky, protože nafotila erotické snímky do časopisu Leo. Ředitel soutěže krásy Miloš Zapletal jí proto vzal korunku a v současné době se s ní soudí o odškodné. Navíc se s Jiránkem sblížila v době, kdy obráncova manželka byla těhotná. Z manželství má proto Jiránek syna.

Kobzanová je nyní vyhledávanou modelkou v Česku a chtěla by se prosadit také v Rusku. Právě do Spartaku Moskva totiž její přítel Martin Jiránek přestoupil z italské Regginy. Ještě před několika lety hrál Jiránek za liberecký fotbalový klub.

Veronika Kubáčková

Přítelkyně záložníka Jiřího Jarošíka Veronika Kubáčková, jež působila v Jablonci nad Nisou, má modelingovou agenturu a spoustu práce. Nedávno se po dvacáté druhé stěhovala. Jarošík totiž z CSKA Moskva přestoupil do slavného anglického klubu Chelsea. Stejně jako předtím i tentokrát šla se svým partnerem do nového působiště. Do Londýna se těší, ale Moskva, kterou si oblíbila, jí prý bude chybět.

Modelingovou agenturu Yasmeen model agency mladá brunetka založila již v roce 1998. Předtím předváděla pro známé české módní návrháře jako je Helena Fejková nebo E´Daniely. Dostala se i do zahraničí. Pracovala v Mnichově, Vídni, Berlíně, Moskvě, Paříži i Maroku. Kromě modelingu si lidé mohou Kubáčkovou pamatovat z různých soutěží. Byla ve finále Miss Šance, Liberce, Jablonce. Objevila se také v klání o vítězství v Top Model Oriflame, Queen of Czech republic. Vyhrála v soutěži Nová tvář pro Roxane Model Paris. Kromě toho byla vizážistkou, líčila modelky do časopisů a na billboardy. Organizuje módní show. "Je to cílevědomá, charakterní, inteligentní dívka," říkají o ní přátelé z Jablonce nad Nisou.

A jak se modelka seznámila s fotbalovým záložníkem? "Tancovala jsem a Jirka se ke mně probil. Postavil se tak, aby ke mně jiní muži nemohli. Seznámili jsme se, zavolali si a zjistili, že chceme být spolu," uvedla před časem do médií.

Partnerka sportovce musí být trpělivá

Pokud je někdo profesionál a chce být úspěšný, musí svou práci dělat naplno. Manažer má výhodu, že se večer vrátí domů k rodině. Sportovec hodně často cestuje. Partnerka sportovce musí být trpělivá, tolerantní a samostatná. Mnozí lidé si ani nedovedou představit, že by svého partnera neviděli měsíc a půl. Pokud se něco stane v rodině, musí to žena často řešit sama, jelikož manžel v tu chvíli nemůže. Ty partnerkry, které se za přítelem nebo manželem stěhují do ciziny, si musí zvykat na samotu. Život těchto párů je postavený jinak. Třeba o víkendu téměř neexistuje, aby se rodina sbalila a odjela na chatu. O víkendu jsou totiž zápasy.