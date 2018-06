Fotbalista Wayne Rooney má zase vlasy, stálo ho to přes 800 tisíc

Pro krásu se trpí. Ví to také fotbalista Rooney a po zákroku se se základem budoucí hřívy pochlubil na Twitteru. "Zdravím všechny, to je moje hlava. Potrvá několik měsíců než to vyroste. Pořád to trošku krvácí. Ale to je všechno normální. Hairwego," napsal na sociální síti.

Když útočníka Manchesteru United viděli odcházet s baseballovou čepicí z kliniky v centru Londýna, rozhodl se vyjít s pravdou ven. Aby vyloučil případné spekulace, sám prohlásil, že zákrok prodělal.

Fotbalista Wayne Rooney

"Chci jen potvrdit, že mám po transplantaci vlasů. V 25 jsem byl skoro plešatý. S výsledkem jsem spokojený," napsal.

Později přiznal, že to pořád bolí a má oteklou hlavu. Fotbalista si však zavtipkoval a chtěl od fanoušků poradit dobrý gel na vlasy.

U Rooneyho použili při transplantaci novou metodu přenosu folikul ve skupinách po jednom až čtyřech kusech. Tenhle postup prý zaručí přirozený vzhled, narozdíl od starších metod, při nichž se používaly větší štěpy.