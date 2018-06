Fotbalista Ronaldo poprvé ukázal svého roztomilého syna

Malého Cristiana si oblíbila i přítelkyně Ronalda Irina Shayková, která ho se synem v Portugalsku doprovázela. Zprávu, že její přítel bude otcem, vzala minulý rok velmi klidně, když pak Ronaldo dostal syna do výhradní péče, nezalekla se ani role náhradní mámy.

Tu ostatně moc plnit nemusí. Chlapce totiž vychovává jeho babička Dolores Aveirová, která tehdy přiměla fotbalistu k odpovědnosti za dítě. Ronaldo matku svého syna ani pořádně neznal. Strávil s ní prý jedinou noc. Za dítě jí pak zaplatil v přepočtu 312 milionů korun, aby se ho vzdala.

Cristiano Ronaldo a Irina Shayková s jeho synem

Její totožnost zůstává stále utajena. Některá zahraniční média mluví o americké servírce, jiná o dvacetileté britské studentce.

Kvůli práci je Ronaldo spíš příležitostným otcem. Přesto ale syn jeho život ovlivnil. "Samozřejmě, že vás něco jako tohle zasáhne. Je to jiný druh zodpovědnosti. Jsem teď asi víc spokojený. Jsem spokojený, když jdou věci správným směrem, má rodina, klub, přátelé, to mě drží při všem ostatním," řekl fotbalista. "Samozřejmě měním i plenky. Není to má nejoblíbenější činnost, ale dělám to," dodal.