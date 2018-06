Fotbalista Ronaldo oslavoval vítězství s prostitutkami

Pracovnice vyhlášené eskortní společnosti McKenzies se hned po příjezdu daly do práce a dovádění s dvaadvacetiletým hostitelem, jeho spoluhráčem Andersonem a několika dalšími muži trvalo celých šest hodin.

Páry se střídavě přesouvali od bazénu do vířivky, z horké lázně do suché šatny a zpátky do bazénu.

Dívky byly možná lehčí než se sluší, ale určitě ne hloupé, celou "akci" si totiž vyfotografovaly na své mobilní telefony. Anderson Luís de Abreu Oliveira je na snímcích zachycen nahý, s trenkami pohozenými vedle sebe.

Ronaldo si dívky zavolal z šedesát kilometrů vzdáleného Leedsu do svého domu na okraji Manchesteru. Přitom s prostitutkami nemá portugalský hezounek zrovna tu nejlepší zkušenost, kdysi ho jedna dokonce obvinila ze znásilnění.