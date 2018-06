Cvalík Ronaldo chtěl hubnout a znovu hrát, pořád má ale kila navíc

Ronaldo, celým jménem Ronaldo Luis Nazario de Lima, a o 15 let mladší blondýnka Celina Locksová si užívali na pláži baleárského ostrova Formentera. Legendární brazilský fotbalista, kterému přezdívali Fenomén, tam vystavil na odiv oplácanou postavu s pořádným pivním mozolem. V minulosti se už několikrát pokoušel zhubnout.

„Už jsem v životě zkusil spoustu věcí a tohle rozhodně nebude jednoduché. S váhou fakt nemám dobrý vztah. Ale jdu do toho s nadšením,“ prohlásil bývalý fotbalista v roce 2012, kdy chtěl hubnout před televizními kamerami.

Ronaldo a jeho mladá přítelkyně spolu chodí od začátku tohoto roku. Brazilec se před třemi lety potřetí rozvedl.

Fotbalista na jaře promluvil o svých plánech vrátit se k fotbalu. O jeho návratu se mluvilo už od chvíle, kdy do týmu Fort Lauderdale Strikers, který hraje americkou soutěž NASL, majetkově vstoupil. Ronaldo nejdřív fanoušky navnadil, když řekl, že by na pár zápasů skutečně chtěl nastoupit. Potom naopak na Twitter napsal, že nic takového neplánuje. A pak znovu otočil. Jeho návrat však má podmínku: Fort Lauderdale se musí dostat do play-off.



„Když se to povede, zkusím se vrátit. Ale vím, že budu muset hodně trénovat ,“ oznámil legendární Brazilec v rozhovoru pro francouzskou televizi Canal Plus.