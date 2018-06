Fotbalista Pelé se potřetí ožení, jeho snoubenka je o 23 let mladší

Fotbalová legenda Pelé, vlastním jménem Edson Arantes do Nascimento, oslaví letos v říjnu 74. narozeniny. To mu ale nebrání potřetí vstoupit do manželství. Jeho nastávající je o 23 let mladší podnikatelka Marcia Cibele Aoki.