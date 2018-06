Fotbalista kousl z radosti spoluhráče do penisu

Fotbalový záložník Francisco Gallardo se příliš nechal unést radostí z gólu svého spoluhráče a nejspíš za to bude pykat. Hráč Sevilly se v nedělním utkání s Valladolidem vrhl spolu s ostatními oslavit druhý gól Joseho Antonia Reyese a kousl autora branky do penisu. Bizarní počin se nelíbil disciplinární komisi, která si Gallarda předvolala na úterý ke slyšení. Do té doby má fotbalista čas připravit si obhajobu.