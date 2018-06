Fotbalista je bez práce, jeho žena přiznala sex na hřišti

"Dino dokonce zařídil, že nám k tomu správce rozsvítí světla. Bylo to velmi vzrušující a on si tak splnil velký sen," uvedla hráčova manželka, modelka Nives Celzijus Drpičová v rozhovoru pro srbskou televizi Pink, kam přišla propagovat svou knihu Nahá pravda.

Reakce klubu, kam v zimě přišel ze Sparty český útočník Miroslav Slepička, na sebe nenechala dlouho čekat: Drpiče hodlá vedení prodat a začalo ho už nabízet ostatním klubům.

Nahá pravda

Fotbalistova manželka slaví v bývalé Jugoslávii velký úspěch. Může za to právě kniha Nahá pravda, v níž coby modelka a manželka známého hráče poodhaluje pikantnosti ze svého života. Ne všichni jsou ale z knihy nadšení. "Knižní elita je mnou pobouřená, protože ve svých řadách nechtěla vidět Nives Drpičovou," uvedla.

V knize velmi otevřeně mluví i o dalších sexuálních zážitcích, a to nejen s muži. "Líbala jsem i ženy, protože mě zajímalo, jaké to bude. Myslím, že zůstanu u chlapů," podotkla s tím, že právě ženy mají v dnešní době zajímavý pohled na nevěru. "Pokud s někým mají orální sex, to neberou jako nevěru. Čárku připisují jenom v případě, že šlo o sex ´úplný´," dodala.

Nives Celzijus Drpičová se živí i zpíváním

Nives Celzijus Drpičová rovněž píše o problémech se svým biologickým otcem, s kterým si nikdy nerozuměla. Barvitě popsala, jak špatně se k ní choval a dokonce zmínila i jisté sexuální obtěžování.

Modelčin otec zareagoval okamžitě: na vlastní dceru podal žalobu. "Já se ho nebojím," dodala na adresu svého otce.

Chorvatský pár Nives Celzijus a Dino Drpič na sebe upozornil už loni v létě, kdy si britští turisté spletli jejich syna s unesenou Madeleine McCannovou. Čtyřletá holčička zmizela předloni v květnu, kdy byla s rodiči na dovolené v Portugalsku, uvedla ČTK.