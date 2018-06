Fotbalista Beckham bude návrhářem

David a Victoria Beckhamovi David Beckham a jeho fanynky Fotbalista David Beckham s manželkou, zpěvačkou Victorií Beckhamovou. David Beckham zvládá nejen míč, ale i italskou kuchyni

Fotbalista nejslavnějšího klubu světa Manchester United přiznává, že je nabídkou nadmíru potěšen. "Konečně teď budu moci ukázat v reklamě také svoji kreativní stránku. Prozatím jsem jen propagoval něco, co vyrobili jiní. Nyní mám možnost podílet se na propagaci toho, co jsem si sám navrhl a vytvořil. Musím za to obchodnímu domu poděkovat," nechala se slyšet fotbalová hvězda.David také podotkl, že s potěšením bude spolupracovat právě na návrzích oblečení mladých chlapců. "Chtěl bych vytvořit přesně takové druhy oblečení, po kterých jsem toužil jako mladý," prohlásil Beckham, když po zdlouhavých jednáních podepsal lukrativní reklamní smlouvu.Během následujících několika týdnů by měl začít připravovat své první návrhy, které se na pultech obchodů objeví v září letošního roku. Půjde hlavně o nové vzory mikin, kalhot a doplňků pro šesti až čtrnáctileté chlapce.